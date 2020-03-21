أمين عسير يتفقد الأسواق المركزية ويؤكد تطبيق الإجراءات الاحترازية

لحماية المواطنين والمقيمين من مخاطر انتشار فيروس "كورونا"

تفقد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي المراكز التموينية وأسواق النفع العام بمدينة أبها؛ وذلك للتأكد من تطبيق حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين؛ للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" كوفيد ١٩.

وشدد "الحميدي"، خلال جولته، على ضرورة الاهتمام بالمراكز التموينية وأسواق النفع العام ومتابعتها أولاً بأول لتحقيق الشروط والمعايير المطلوبة، فيما يخص تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية على عدد من الأسواق المركزية وأسواق النفع العام ومختبر الأمانة.

وقال "الحميدي": هذه الجولة جاءت لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أوصت بها الوزارة وذلك للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" "كوفيد ١٩" حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأضاف: الأمانة لن تتهاون مع أي منشأة لا تلتزم بأعمال التعقيم والتطهير المستمر وتوفر آليات للتهوية داخل المواقع المغلقة علاوة على توفير المعقمات والكمامات والقفازات عند مداخلها، وعدم السماح نهائياً بالازدحام داخلها.

وأردف: هذه الجولة تأتي وفق توجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية ماجد الحقيل والتي تنص على ضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة؛ تعزيزاً للإجراءات الإحترازية والتدابير الوقائية ضد فيروس "كورونا" "كوفيد ١٩".