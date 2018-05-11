أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة. وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6281 حالة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-11 أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441 08:22 PM

218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6281 حالة لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 وفاة





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أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.

وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.