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218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6281 حالة

لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 وفاة

أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6281 حالة
سبق

أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
08:22 PM

218 إصابة جديدة بكورونا في المغرب.. والإجمالي 6281 حالة

لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 وفاة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت المغرب تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 6281 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ليستقر العدد بذلك عند 188 حالة.
وقالت وزارة الصحة المغربية، إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت إلى 2811 بعد تعافي 257 شخصاً اخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لازالت تتصدر قائمة المصابين، تليها مراكش ثم طنجة وفاس.

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