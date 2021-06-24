النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد تصريحات وزير التعليم .. ترقب لإنهاء ملف لائحة وسلم الوظائف التعليمية

وزير الخدمة المدنية أكّد في وقت سابق أن اللائحة في مراحلها النهائية

أعادت تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ملفات لائحة وسلم الوظائف التعليمية إلى الواجهة مجدداً، بعدما أكّد في تصريحات نشرتها صحيفة "مكة"، أمس، خلال جولته في منطقة عسير، أن العمل جارٍ على إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

و‏‫أكّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في خبرٍ أعدّه الزميل فهد الرياعي؛ أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المعلم والمعلمة.. لافتاً إلى أن العمل في اللائحة وسلم الرواتب بدأ منذ 8 أعوام، لكنه يحتاج إلى تركيز ليتم إنهاؤه في المسار الصحيح.

وتحدث الوزير عن تطوير مكاتب وإدارات التعليم وإعادة ترتيب أحوالها التنظيمية، معلناً نيّة الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات ليكون خلاصة فكرهم وعملهم لمصلحة الطالب والطالبة وما يدور داخل الفصل، لافتاً إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن في شهر جُمادى الآخرة أن لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية، أما فيما يخص سلم الرواتب سبق أن تحدث عنه وزير التعليم السابق أحمد العيسى؛ لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مشيراً حينها إلى أنه يخضع للنظر والدراسة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بعد تصريحات وزير التعليم .. ترقب لإنهاء ملف لائحة وسلم الوظائف التعليمية
سبق

أعادت تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ملفات لائحة وسلم الوظائف التعليمية إلى الواجهة مجدداً، بعدما أكّد في تصريحات نشرتها صحيفة "مكة"، أمس، خلال جولته في منطقة عسير، أن العمل جارٍ على إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

و‏‫أكّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في خبرٍ أعدّه الزميل فهد الرياعي؛ أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المعلم والمعلمة.. لافتاً إلى أن العمل في اللائحة وسلم الرواتب بدأ منذ 8 أعوام، لكنه يحتاج إلى تركيز ليتم إنهاؤه في المسار الصحيح.

وتحدث الوزير عن تطوير مكاتب وإدارات التعليم وإعادة ترتيب أحوالها التنظيمية، معلناً نيّة الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات ليكون خلاصة فكرهم وعملهم لمصلحة الطالب والطالبة وما يدور داخل الفصل، لافتاً إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن في شهر جُمادى الآخرة أن لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية، أما فيما يخص سلم الرواتب سبق أن تحدث عنه وزير التعليم السابق أحمد العيسى؛ لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مشيراً حينها إلى أنه يخضع للنظر والدراسة.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
10:36 AM

بعد تصريحات وزير التعليم .. ترقب لإنهاء ملف لائحة وسلم الوظائف التعليمية

وزير الخدمة المدنية أكّد في وقت سابق أن اللائحة في مراحلها النهائية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
13
6,586

أعادت تصريحات وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، ملفات لائحة وسلم الوظائف التعليمية إلى الواجهة مجدداً، بعدما أكّد في تصريحات نشرتها صحيفة "مكة"، أمس، خلال جولته في منطقة عسير، أن العمل جارٍ على إنهاء لائحة الوظائف التعليمية وسلم الرواتب الجديد الذي سيؤتي ثماره.

و‏‫أكّد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ؛ في خبرٍ أعدّه الزميل فهد الرياعي؛ أن الوزارة تعمل على تحسين مستوى الأداء وضبط الجودة في منظومة التعليم من خلال تطوير حجر الزاوية في العملية التعليمية وهو المعلم والمعلمة.. لافتاً إلى أن العمل في اللائحة وسلم الرواتب بدأ منذ 8 أعوام، لكنه يحتاج إلى تركيز ليتم إنهاؤه في المسار الصحيح.

وتحدث الوزير عن تطوير مكاتب وإدارات التعليم وإعادة ترتيب أحوالها التنظيمية، معلناً نيّة الوزارة منح القادة والقائدات والوكلاء والوكيلات في المدارس والمشرفين والمشرفات التربويين حوافز مادية تمكّنهم من مزاولة عملهم المهني والتربوي في أفضل البيئات ليكون خلاصة فكرهم وعملهم لمصلحة الطالب والطالبة وما يدور داخل الفصل، لافتاً إلى وجود مساءلة لهم عن عملهم في مخرجاتهم.

وكان وزير الخدمة المدنية قد أعلن في شهر جُمادى الآخرة أن لائحة الوظائف التعليمية في مراحلها النهائية، أما فيما يخص سلم الرواتب سبق أن تحدث عنه وزير التعليم السابق أحمد العيسى؛ لأكثر من مرة خلال العامين الماضيين، مشيراً حينها إلى أنه يخضع للنظر والدراسة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,147
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,996
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,612
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,898

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري
دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

دعوة لإنقاذ منتزه الملك فهد

ماجد البريكان
خطوة بملايين الريالات

خطوة بملايين الريالات

سلطان رديف
ممرضان في السماء

ممرضان في السماء

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة