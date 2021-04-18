الآسيوي: السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمر السومة مهاجم الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في دوري أبطال آسيا 2021.

وأحرز السومة هدف التعادل لمصلحة فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، لينقذ مدربه لورينت ريجيكامب من خسارة ثانية تواليًا، ويمنح فريقه نقطته الأولى في البطولة.

ورفع السومة رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة خلال مباراتين، إذ سجل ثنائية فريقه في شباك استقلال طهران خلال المباراة التي كسبها الأخير 5-2 في الجولة الماضية.