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الآسيوي: السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمر السومة مهاجم الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في دوري أبطال آسيا 2021.

وأحرز السومة هدف التعادل لمصلحة فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، لينقذ مدربه لورينت ريجيكامب من خسارة ثانية تواليًا، ويمنح فريقه نقطته الأولى في البطولة.

ورفع السومة رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة خلال مباراتين، إذ سجل ثنائية فريقه في شباك استقلال طهران خلال المباراة التي كسبها الأخير 5-2 في الجولة الماضية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي: السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل
سبق

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمر السومة مهاجم الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في دوري أبطال آسيا 2021.

وأحرز السومة هدف التعادل لمصلحة فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، لينقذ مدربه لورينت ريجيكامب من خسارة ثانية تواليًا، ويمنح فريقه نقطته الأولى في البطولة.

ورفع السومة رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة خلال مباراتين، إذ سجل ثنائية فريقه في شباك استقلال طهران خلال المباراة التي كسبها الأخير 5-2 في الجولة الماضية.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
11:57 PM

الآسيوي: السومة أفضل لاعب في مباراة الأهلي والدحيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عمر السومة مهاجم الأهلي كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الدحيل القطري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في دوري أبطال آسيا 2021.

وأحرز السومة هدف التعادل لمصلحة فريقه في اللحظات الأخيرة من المواجهة، لينقذ مدربه لورينت ريجيكامب من خسارة ثانية تواليًا، ويمنح فريقه نقطته الأولى في البطولة.

ورفع السومة رصيده إلى 3 أهداف في المسابقة خلال مباراتين، إذ سجل ثنائية فريقه في شباك استقلال طهران خلال المباراة التي كسبها الأخير 5-2 في الجولة الماضية.

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