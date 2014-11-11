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تحذير للسعوديين في هونج كونج من التوجه إلى "ساي وان هو"

القنصلية دعتهم لأخذ الحيطة والحذر نظرًا لاندلاع أعمال شغب

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى منطقة "ساي وان هو"؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر": تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة Sai Wan Ho (ساي وان هو)؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون اليوم الاثنين 11 نوفمبر.

وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونغ كونغ، أطلقت النار على محتجين، صباح اليوم الاثنين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

القنصلية السعودية هونج كونج أعمال شغب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحذير للسعوديين في هونج كونج من التوجه إلى "ساي وان هو"
سبق

حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى منطقة "ساي وان هو"؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر": تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة Sai Wan Ho (ساي وان هو)؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون اليوم الاثنين 11 نوفمبر.

وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونغ كونغ، أطلقت النار على محتجين، صباح اليوم الاثنين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
08:37 AM

تحذير للسعوديين في هونج كونج من التوجه إلى "ساي وان هو"

القنصلية دعتهم لأخذ الحيطة والحذر نظرًا لاندلاع أعمال شغب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت قنصلية المملكة في هونج كونج، المواطنين من التوجه إلى منطقة "ساي وان هو"؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق.

وقالت القنصلية عبر حسابها في "تويتر": تود القنصلية لفت انتباه المواطنين السعوديين المتواجدين في #هونج_كونج لأخذ الحيطة والحذر، وعدم التوجه إلى منطقة Sai Wan Ho (ساي وان هو)؛ نظرًا لاندلاع أعمال شغب واشتباكات واسعة النطاق في إطار الإضراب العام الذي دعا إليه المحتجون اليوم الاثنين 11 نوفمبر.

وكانت محطة كابل التلفزيونية، قد ذكرت أن شرطة هونغ كونغ، أطلقت النار على محتجين، صباح اليوم الاثنين؛ فيما اندلعت الفوضى في أنحاء المدينة بعد يوم من إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمعات أغلقت الطرق.

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