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الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 415 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

خلال موسم ما بعد الحج .. أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 415245 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 31716 حاجاً قَدِموا براً للمدينة المنوّرة أمس عبر 802 حافلة، في حين سُجّل وصول 6 مركبات أخرى تقلّ 292 حاجاً، فيما غادر المدينة المنوّرة أمس 28972 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، بلغ 164994 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لليوم نفسه من العام الماضي 1438هـ، الذي بلغ 200942 حاجاً.

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الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 415 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة
سبق

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 415245 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 31716 حاجاً قَدِموا براً للمدينة المنوّرة أمس عبر 802 حافلة، في حين سُجّل وصول 6 مركبات أخرى تقلّ 292 حاجاً، فيما غادر المدينة المنوّرة أمس 28972 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، بلغ 164994 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لليوم نفسه من العام الماضي 1438هـ، الذي بلغ 200942 حاجاً.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:53 AM

الإحصائية اليومية: وصول أكثر من 415 ألف حاج إلى المدينة المنوّرة

خلال موسم ما بعد الحج .. أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنوّرة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس 415245 حاجاً، وفقاً للإحصائية اليومية التي أعلنتها وحدة الإعلام والتواصل الاجتماعي في لجنة الحج بالمدينة المنوّرة.

وبيّنت الإحصائية أن 31716 حاجاً قَدِموا براً للمدينة المنوّرة أمس عبر 802 حافلة، في حين سُجّل وصول 6 مركبات أخرى تقلّ 292 حاجاً، فيما غادر المدينة المنوّرة أمس 28972 مسافراً عبر المنافذ الجوية والبرية متوجهين إلى بلدانهم.

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنوّرة، أمس، بلغ 164994 حاجاً، مقارنة بعدد المتبقين لليوم نفسه من العام الماضي 1438هـ، الذي بلغ 200942 حاجاً.

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