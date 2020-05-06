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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض

قال: حبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها.
وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.

الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها.
وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:29 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:32 PM

اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض

قال: حبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
5,574

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها.
وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.

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