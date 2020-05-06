اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض
قال: حبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها. وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.
اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-05-06
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها. وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
08:29 PM
اخر تعديل
06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
09:32 PM
اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة بعدة مناطق بينها الرياض
قال: حبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها
توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني، اليوم الأربعاء وليلة الخميس -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.
وقال عبر حسابه في تويتر: متوقع اليوم الأربعاء وليلة الخميس أمطار متفاوتة -إن شاء الله- من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء من مناطق جازان ونجران وعسير والباحة وشرقها. وأضاف: إن شاء الله تمتدّ إلى أجزاء من الرياض والشرقية والغبار، متفاوت على القصيم وشمال الرياض من خفيف لمتوسط اليوم الأربعاء.