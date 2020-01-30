النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اختتام مناورات التمرين البحري "مرجان - 16" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية

"القرني" أشاد بما أظهره المشاركون في التمرين من جاهزية وإتقان واستعداد قتالي

اختتمت في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استمع فيه الحضور عن إيجاز كامل عن ما تم تنفيذه في التمرين، عقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني نجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" وتحقيقه الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

وأشار العميد القرني إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركين من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وبيّن قائد التمرين أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

وقال العميد القرني يعد تمرين مرجان 16 من التمارين التي تنفذها القوات البحرية كغيرها مع الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة أو خارجها دلالة على حرص القيادة الرشيدة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية، مشيداً بما أظهره المشاركين في التمرين من جاهزية وإتقان أثناء تنفيذ التمرين، مؤكداً أن ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى التجهيز والتسليح.

التمرين البحري الثنائي المختلط مرجان 16 القوات البحرية الملكية السعودية القوات البحرية المصرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
اختتام مناورات التمرين البحري "مرجان - 16" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية
سبق

اختتمت في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استمع فيه الحضور عن إيجاز كامل عن ما تم تنفيذه في التمرين، عقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني نجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" وتحقيقه الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

وأشار العميد القرني إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركين من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وبيّن قائد التمرين أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

وقال العميد القرني يعد تمرين مرجان 16 من التمارين التي تنفذها القوات البحرية كغيرها مع الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة أو خارجها دلالة على حرص القيادة الرشيدة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية، مشيداً بما أظهره المشاركين في التمرين من جاهزية وإتقان أثناء تنفيذ التمرين، مؤكداً أن ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى التجهيز والتسليح.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:10 PM

اختتام مناورات التمرين البحري "مرجان - 16" بين القوات البحرية السعودية ونظيرتها المصرية

"القرني" أشاد بما أظهره المشاركون في التمرين من جاهزية وإتقان واستعداد قتالي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
1
1,789

اختتمت في قاعدة البحر الأحمر بالقطاع الجنوبي سفاجا اليوم مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" الذي يجمع القوات البحرية الملكية السعودية بنظيرتها القوات البحرية المصرية.

وأقيم حفل خطابي بهذه المناسبة استمع فيه الحضور عن إيجاز كامل عن ما تم تنفيذه في التمرين، عقب ذلك تم توزيع الهدايا التذكارية على المشاركين.

وأكد قائد التمرين العميد البحري الركن محمد بن رشود القرني نجاح مناورات التمرين البحري الثنائي المختلط "مرجان - 16" وتحقيقه الأهداف المنشودة، وذلك من خلال تعميق أواصر التعاون وتبادل الخبرات بين القوات البحرية في البلدين الشقيقين والرفع من مستوى الجاهزية القتالية وصقل وتطوير المهارات بكل احترافية وعلى أعلى درجات السلامة، مما يظهر القوات البحرية الملكية السعودية بالمظهر الذي يعكس الصورة التي عليها قواتنا المسلحة من تطور وتميز على المستوى العالمي.

وأشار العميد القرني إلى أن المشاركين في التمرين من الجانبين أظهروا احترافية وجاهزية عالية، وخرجوا بالعديد من النتائج الإيجابية، وذلك بتطبيق العديد من المناورات والمهام التي نفذها المشاركين من أطقم السفن ووحدات الأمن البحرية الخاصة.

وبيّن قائد التمرين أن التمرين شهد مناورات على مكافحة التهديدات البحرية والرماية بالذخيرة الحية على الأهداف المعادية سواءً الجوية أو السطحية وكذلك تسلل المهربين الذين يهددون المنشآت الاقتصادية للدولتين بكل إتقان ومهارة في التعامل مع الفرضيات التي خطط لها مسبقاً بشكل دقيق والتي تتوافق مع ما تمتلكه الوحدات المشاركة من قدرات قتالية ومنظومات متطورة تعزز من جاهزيتها القتالية.

وقال العميد القرني يعد تمرين مرجان 16 من التمارين التي تنفذها القوات البحرية كغيرها مع الدول الشقيقة والصديقة سواء داخل المملكة أو خارجها دلالة على حرص القيادة الرشيدة وسعيها للرقي بالجاهزية القتالية لقواتنا البحرية، مشيداً بما أظهره المشاركين في التمرين من جاهزية وإتقان أثناء تنفيذ التمرين، مؤكداً أن ذلك بفضل الله أولاً ثم بفضل ما تلقاه قواتنا المسلحة كافة من دعم واهتمام من قيادتنا الرشيدة أيدها الله سواء على مستوى التأهيل والتدريب أو على مستوى التجهيز والتسليح.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
2,910
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,168
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,693
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,354

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي
خشم الريال أم سلطة القانون

خشم الريال أم سلطة القانون

زايد الزيادي
طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

طريق الطائف - الباحة بلا حوادث!!

صالح مطر الغامدي
(ودنا) بخدمة ممتازة..!

(ودنا) بخدمة ممتازة..!

عبدالله بن خميس العمري
"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

"نصف السعودية".. رؤية سيكتبها التاريخ

سارة عفتان
رحلة الشتاء والصيف

رحلة الشتاء والصيف

بدر الغامدي
هذا هو صاحب السعادة..

هذا هو صاحب السعادة..

عبدالغني الشيخ
الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة