لاعب النصر الأرجنتيني بيتي يعرض إصابته على جراح عالمي

أعلن نادي النصر وصول لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتنيز إلى إسبانيا لعرض إصابته على الطبيب المشهور رامون كوجات.

ويعد الجراح الإسباني رامون كوجات أحد أبرز الأطباء في العالم في تخصص جراحة العظام وإصابات الركبة، وقد عالج لاعبين بارزين من برشلونة مثل جوارديولا وميسي وبويول، ومانشستر سيتي مثل كومباني ودي بروين.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي في 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.