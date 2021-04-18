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لاعب النصر الأرجنتيني بيتي يعرض إصابته على جراح عالمي

أعلن نادي النصر وصول لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتنيز إلى إسبانيا لعرض إصابته على الطبيب المشهور رامون كوجات.

ويعد الجراح الإسباني رامون كوجات أحد أبرز الأطباء في العالم في تخصص جراحة العظام وإصابات الركبة، وقد عالج لاعبين بارزين من برشلونة مثل جوارديولا وميسي وبويول، ومانشستر سيتي مثل كومباني ودي بروين.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي في 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

نادي النصر بيتي مارتنيز

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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لاعب النصر الأرجنتيني بيتي يعرض إصابته على جراح عالمي
سبق

أعلن نادي النصر وصول لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتنيز إلى إسبانيا لعرض إصابته على الطبيب المشهور رامون كوجات.

ويعد الجراح الإسباني رامون كوجات أحد أبرز الأطباء في العالم في تخصص جراحة العظام وإصابات الركبة، وقد عالج لاعبين بارزين من برشلونة مثل جوارديولا وميسي وبويول، ومانشستر سيتي مثل كومباني ودي بروين.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي في 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
10:13 PM

لاعب النصر الأرجنتيني بيتي يعرض إصابته على جراح عالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن نادي النصر وصول لاعب الفريق الكروي الأول الأرجنتيني بيتي مارتنيز إلى إسبانيا لعرض إصابته على الطبيب المشهور رامون كوجات.

ويعد الجراح الإسباني رامون كوجات أحد أبرز الأطباء في العالم في تخصص جراحة العظام وإصابات الركبة، وقد عالج لاعبين بارزين من برشلونة مثل جوارديولا وميسي وبويول، ومانشستر سيتي مثل كومباني ودي بروين.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد تعرض لإصابة خلال مواجهة الأهلي في 11 مارس الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ23 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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