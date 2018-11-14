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نائب وزير الصحة يفتتح معرض الصيدلة والمختبرات الطبية الاثنين المقبل

20 ساعة علمية معتمدة بالتعاون مع جامعة الملك سعود

يرعى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية"، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُقام المعرض والمؤتمران المصاحبان بتنظيم من العربية الأولى، وبالتعاون مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية في جامعة الملك سعود.

وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة الدكتور عبد الله الزهراني: إنهم يسعون من خلال المؤتمر وبرعاية ودعم وزارة الصحة إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك بتفعيل دور الجمعيات العلمية في رفع مستوى الممارسين الصحيين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية المحلية والدولية.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر فرصة لجميع الأطباء والصيادلة والطلبة في كافة المجالات الطبية للتسجيل وحضور جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب، والاستفادة من 20 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي، أن المعرض يجمع حوالي 100 جهة متخصصة في الصناعات الدوائية وأجهزة ومستلزمات المختبرات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات العلمية، ودعا المهتمين والمتخصصين في القطاع الصحي لزيارة المعرض والتعرف على منتجات وخدمات أهم الشركات والمصانع المحلية والدولية المتخصصة بالصيدلة والمختبرات الطبية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب وزير الصحة يفتتح معرض الصيدلة والمختبرات الطبية الاثنين المقبل
سبق

يرعى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية"، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُقام المعرض والمؤتمران المصاحبان بتنظيم من العربية الأولى، وبالتعاون مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية في جامعة الملك سعود.

وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة الدكتور عبد الله الزهراني: إنهم يسعون من خلال المؤتمر وبرعاية ودعم وزارة الصحة إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك بتفعيل دور الجمعيات العلمية في رفع مستوى الممارسين الصحيين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية المحلية والدولية.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر فرصة لجميع الأطباء والصيادلة والطلبة في كافة المجالات الطبية للتسجيل وحضور جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب، والاستفادة من 20 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي، أن المعرض يجمع حوالي 100 جهة متخصصة في الصناعات الدوائية وأجهزة ومستلزمات المختبرات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات العلمية، ودعا المهتمين والمتخصصين في القطاع الصحي لزيارة المعرض والتعرف على منتجات وخدمات أهم الشركات والمصانع المحلية والدولية المتخصصة بالصيدلة والمختبرات الطبية.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
05:17 PM

نائب وزير الصحة يفتتح معرض الصيدلة والمختبرات الطبية الاثنين المقبل

20 ساعة علمية معتمدة بالتعاون مع جامعة الملك سعود

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يرعى نائب وزير الصحة للشؤون الصحية حمد الضويلع، فعاليات "المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للصيدلة والمختبرات الطبية"، الذي سينطلق يوم الاثنين المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.

ويُقام المعرض والمؤتمران المصاحبان بتنظيم من العربية الأولى، وبالتعاون مع جمعيتي الصيدلة والمختبرات الطبية في جامعة الملك سعود.

وفي السياق نفسه قال رئيس اللجنة العلمية لمؤتمر الصيدلة الدكتور عبد الله الزهراني: إنهم يسعون من خلال المؤتمر وبرعاية ودعم وزارة الصحة إلى تحقيق "رؤية المملكة 2030"، وذلك بتفعيل دور الجمعيات العلمية في رفع مستوى الممارسين الصحيين وتمكينهم من الاطلاع على أحدث الدراسات والأبحاث الطبية المحلية والدولية.

وأشار الدكتور "الزهراني" إلى أن المؤتمر فرصة لجميع الأطباء والصيادلة والطلبة في كافة المجالات الطبية للتسجيل وحضور جلسات المؤتمر والمعرض المصاحب، والاستفادة من 20 ساعة علمية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

بدوره أكد الرئيس التنفيذي للعربية الأولى بلال البرماوي، أن المعرض يجمع حوالي 100 جهة متخصصة في الصناعات الدوائية وأجهزة ومستلزمات المختبرات الطبية، بالإضافة إلى مشاركة العديد من الجهات الحكومية والجمعيات العلمية، ودعا المهتمين والمتخصصين في القطاع الصحي لزيارة المعرض والتعرف على منتجات وخدمات أهم الشركات والمصانع المحلية والدولية المتخصصة بالصيدلة والمختبرات الطبية.

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