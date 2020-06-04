رئيس لجنة الاحتراف يؤكد: ملامح عودة الدوري ستتضح الأسبوع المقبل

ناقش آثار جائحة كورونا مع 60 ممثلاً للأندية

قال رئيس لجنة الاحتراف معيض الشهري، إن ملامح انطلاق الدوري السعودي لكرة القدم مجدداً ستتضح الأسبوع المقبل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري مع مديري الاحتراف في الأندية مساء اليوم الخميس، عن طريق الاتصال المرئي.

وأشار رئيس لجنة الاحتراف إلى أهمية تمديد العقود وأن ذلك يستوجب موافقة اللاعب، أو قبول النادي إن كان اللاعب معاراً، كما أنه لن تتمكن الأندية من تسجيل بديل لأي لاعب لم يجدد عقده حال استئناف المسابقة.

الجدير بالذكر أن الاجتماع شهد حضور ومشاركة أكثر من 60 ممثلاً للأندية، وتم مناقشة أهم القضايا التي خلفتها جائحة كورونا ( كوفيد -19 ) وكيفية معالجة الآثار السلبية.