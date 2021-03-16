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اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

"التحالف" أكّد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية؛ مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقتٍ مبكرٍ، اليوم، أعلن "التحالف" تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في #صعدة؛ مؤكداً اتخاذه الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية؛ مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقتٍ مبكرٍ، اليوم، أعلن "التحالف" تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في #صعدة؛ مؤكداً اتخاذه الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
08:30 AM

اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط

"التحالف" أكّد أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، صباح اليوم، اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة مفخّخة أطلقتها الميليشيات الحوثية تجاه خميس مشيط.

وأكّد "التحالف" أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من الاعتداءات الإرهابية؛ مؤكداً أن عملياته تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقتٍ مبكرٍ، اليوم، أعلن "التحالف" تدمير مخبأ محصن للصواريخ الباليستية ومنصات الإطلاق في #صعدة؛ مؤكداً اتخاذه الإجراءات العملياتية لتحييد وتدمير مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

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