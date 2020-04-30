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بعد قرار وقف رامز في مصر..  MBC ترد: لا ينطبق على قنواتنا وبث الحلقات سيستمر

أكدت أنه يحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها

أعلنت "مجموعة MBC" أن القرار الصادر من نقابة الإعلاميين بمنع الفنان رامز جلال من الظهور بعد برنامجه المثير للجدل "رامز مجنون رسمي" بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر لا ينطبق على مجموعتها، مبيّنة أنها قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.

وتفصيلاً؛ أكدت مجموعة MBC في بيان رسمي مساء اليوم أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي "MBC مصر، MBC1 ،MBC العراق، MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب "VOD"، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

وأشارت إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز" في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة، وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وقالت إن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وجدّدت "MBC" احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين في كل الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.

وكان نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة قد قرر منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد قرار وقف رامز في مصر..  MBC ترد: لا ينطبق على قنواتنا وبث الحلقات سيستمر
سبق

أعلنت "مجموعة MBC" أن القرار الصادر من نقابة الإعلاميين بمنع الفنان رامز جلال من الظهور بعد برنامجه المثير للجدل "رامز مجنون رسمي" بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر لا ينطبق على مجموعتها، مبيّنة أنها قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.

وتفصيلاً؛ أكدت مجموعة MBC في بيان رسمي مساء اليوم أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي "MBC مصر، MBC1 ،MBC العراق، MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب "VOD"، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

وأشارت إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز" في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة، وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وقالت إن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وجدّدت "MBC" احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين في كل الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.

وكان نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة قد قرر منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية.

30 إبريل 2020 - 7 رمضان 1441
12:48 AM

بعد قرار وقف رامز في مصر..  MBC ترد: لا ينطبق على قنواتنا وبث الحلقات سيستمر

أكدت أنه يحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها

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قاسم الخبراني - الرياض
17
13,493

أعلنت "مجموعة MBC" أن القرار الصادر من نقابة الإعلاميين بمنع الفنان رامز جلال من الظهور بعد برنامجه المثير للجدل "رامز مجنون رسمي" بالوسائل الإعلامية التي تبث من داخل مصر لا ينطبق على مجموعتها، مبيّنة أنها قنوات غير مصرية وتبث من دولة الإمارات العربية المتحدة وفقًا للقوانين المُتبعة.

وتفصيلاً؛ أكدت مجموعة MBC في بيان رسمي مساء اليوم أن برنامج "رامز مجنون رسمي" من إنتاج شركة مسجلة رسميًا وقانونيًا في دولة الإمارات، وتم تصويره في مدينة دبي، ويحظى بنسب مشاهدة قياسية على جميع المنابر والقنوات التي يُعرض عليها، وهي "MBC مصر، MBC1 ،MBC العراق، MBC5 للمغرب العربي، والتي تبث جميعها من الإمارات إلي جميع دول العالم، عبر الأقمار الصناعية المختلفة، إضافة إلى منصّة "شاهد" للفيديو حسب الطلب "VOD"، والبرنامج مستمر في عرضه في موعده عقب الإفطار مُباشرة، ويستضيف البرنامج في حلقة "الليلة" الفنانة ياسمين رئيس.

وأشارت إلى أن هذا النمط من البرامج الترفيهية حاضر بقوة عالميًا ويتمتع بشعبية كبيرة على الكثير من التلفزيونات والشبكات الرائدة، والأمر نفسه ينطبق على برنامج "رامز" في كل موسم، بدليل أن الحلقتين الأولى والثانية من "رامز مجنون رسمي" لهذا الموسم حظيتا بنسب مُشاهدة قياسية وتفاعلات مليونية، وهو يتبوأ اليوم مركز الصدارة في معظم الدراسات التقديرية الأولية لنسب المُشاهَدة، وقد تجاوز عدد مشاهَدات الإعلان الترويجي الخاص بالبرنامج على الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي نحو 34 مليون مُشاهدة حتى الآن.

وقالت إن حلقات البرنامج لا تبث إلا بعد الحصول على موافقة الضيوف المعنيين، وذلك عقب تعرّضهم للمقلب وليس قبله، بحيث تجيز تلك الموافقات عرض الحلقات في إطار من التفاهم المشترك والثقة المُتبادلة.

وجدّدت "MBC" احترامها وتقديرها لجمهورها في كل مكان مع التزامها الدائم توفير محتوى ترفيهي عائلي مميّز وفريد، يلبّي أذواق جمهور الملايين في كل الظروف والأوقات، خلال رمضان وخارجه.

وكان نقيب الإعلاميين المصريين الدكتور طارق سعدة قد قرر منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تُبث داخل جمهورية مصر العربية، لحين تسوية أوضاعه القانونية.

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