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لفت نظر المسؤولين لهذا الأمر.. خبير تربوي: تعليق الدراسة بات من الماضي

قال لـ "سبق": سلاسة مع نجاح تجربة التعليم عن بُعد وإتقان الأطراف أدواتها

أكّد الخبير التربوي خالد الشهري؛ أن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، أصبح جزءاً من الماضي بعد جائحة كورونا ونجاح التعليم عن بُعد.

وقال "الشهري"؛ في تصريح خاص لـ"سبق": "مع نجاح تجربة التعليم عن بُعد، وإتقان أدواتها من قِبل المصمّمين والدعم الفني ومن قِبل المستخدمين من المعلمين وإدارات المدارس وكذلك من قِبل المستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم؛ أصبح تعليق الدراسة جزءاً من الماضي؛ حيث أصبح التعليم يسير بسلاسة من خلال منصة مدرستي والأدوات الأخرى المساندة".

وأضاف: "لكن بقي أمر مهم نحاول أن نلفت نظر المسؤولين إليه، وهو أن ما يقدم في التعليم عن بُعد هو تعليم تقليدي، كذلك الذي كان يقدم لهم في التعليم الحضوري، ومع قوة أدوات التعليم عن بُعد ومرونتها وتيسر استخدامها إلا أنه مع الأسف لم يتم حتى اليوم تصميم المحتوى المناسب لتلك الأدوات التقنية المتقدمة إلا في تجارب فردية لا تغير الواقع".

وتمنى "الشهري"؛ أن يتم تصميم تعليم إلكتروني عن بُعد متطور ومتقدم يمكن أن يُستفاد منه بشكل أفضل، والدليل على هذا ما تشتكي منه الوزارة تحت اسم الفاقد التعليمي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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لفت نظر المسؤولين لهذا الأمر.. خبير تربوي: تعليق الدراسة بات من الماضي
سبق

أكّد الخبير التربوي خالد الشهري؛ أن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، أصبح جزءاً من الماضي بعد جائحة كورونا ونجاح التعليم عن بُعد.

وقال "الشهري"؛ في تصريح خاص لـ"سبق": "مع نجاح تجربة التعليم عن بُعد، وإتقان أدواتها من قِبل المصمّمين والدعم الفني ومن قِبل المستخدمين من المعلمين وإدارات المدارس وكذلك من قِبل المستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم؛ أصبح تعليق الدراسة جزءاً من الماضي؛ حيث أصبح التعليم يسير بسلاسة من خلال منصة مدرستي والأدوات الأخرى المساندة".

وأضاف: "لكن بقي أمر مهم نحاول أن نلفت نظر المسؤولين إليه، وهو أن ما يقدم في التعليم عن بُعد هو تعليم تقليدي، كذلك الذي كان يقدم لهم في التعليم الحضوري، ومع قوة أدوات التعليم عن بُعد ومرونتها وتيسر استخدامها إلا أنه مع الأسف لم يتم حتى اليوم تصميم المحتوى المناسب لتلك الأدوات التقنية المتقدمة إلا في تجارب فردية لا تغير الواقع".

وتمنى "الشهري"؛ أن يتم تصميم تعليم إلكتروني عن بُعد متطور ومتقدم يمكن أن يُستفاد منه بشكل أفضل، والدليل على هذا ما تشتكي منه الوزارة تحت اسم الفاقد التعليمي.

22 مايو 2021 - 10 شوّال 1442
01:40 PM

لفت نظر المسؤولين لهذا الأمر.. خبير تربوي: تعليق الدراسة بات من الماضي

قال لـ "سبق": سلاسة مع نجاح تجربة التعليم عن بُعد وإتقان الأطراف أدواتها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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4,108

أكّد الخبير التربوي خالد الشهري؛ أن تعليق الدراسة بسبب الأحوال الجوية، أصبح جزءاً من الماضي بعد جائحة كورونا ونجاح التعليم عن بُعد.

وقال "الشهري"؛ في تصريح خاص لـ"سبق": "مع نجاح تجربة التعليم عن بُعد، وإتقان أدواتها من قِبل المصمّمين والدعم الفني ومن قِبل المستخدمين من المعلمين وإدارات المدارس وكذلك من قِبل المستفيدين من الطلاب وأولياء أمورهم؛ أصبح تعليق الدراسة جزءاً من الماضي؛ حيث أصبح التعليم يسير بسلاسة من خلال منصة مدرستي والأدوات الأخرى المساندة".

وأضاف: "لكن بقي أمر مهم نحاول أن نلفت نظر المسؤولين إليه، وهو أن ما يقدم في التعليم عن بُعد هو تعليم تقليدي، كذلك الذي كان يقدم لهم في التعليم الحضوري، ومع قوة أدوات التعليم عن بُعد ومرونتها وتيسر استخدامها إلا أنه مع الأسف لم يتم حتى اليوم تصميم المحتوى المناسب لتلك الأدوات التقنية المتقدمة إلا في تجارب فردية لا تغير الواقع".

وتمنى "الشهري"؛ أن يتم تصميم تعليم إلكتروني عن بُعد متطور ومتقدم يمكن أن يُستفاد منه بشكل أفضل، والدليل على هذا ما تشتكي منه الوزارة تحت اسم الفاقد التعليمي.

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