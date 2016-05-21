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"البلطان": "الإسكان" أنهت عشوائية عقود .. قفزات نتائجها قريبة

تحدث عن "البيع على الخارطة" وأكّد أن أسعار العقار معقولة

أشاد الخبير العقاري ورجل الأعمال رئيس نادي الشباب خالد البلطان؛ بالتشريعات والأنظمة التي سنّتها وزارة الإسكان، مؤكداً أن الأشهر الستة الأخيرة أظهرت نتائج تلك التشريعات، وانعكست ثمارها على المجتمع والمواطن على حدٍّ سواء، متوقعاً أن تحل أزمة الإسكان بشكل جذري خلال سنوات قليلة.

وقال "البلطان"؛ خلال حديثه عبر برنامج "الليوان"، الذي تبثّه قناة "روتانا خليجية"، إن وزارة الإسكان بقيادة وزيرها ماجد الحقيل؛ بذلت جهوداً كبيرة في سبيل سن أنظمة وتشريعات لمعالجة العشوائية التي طغت على القطاع العقاري لعقود طويلة، موضحاً أن ثمار تلك التشريعات بدأت تظهر في الأشهر الستة الأخيرة، وشعر بنتائجها المجتمع بشكلٍ عام والمواطن بشكلٍ خاص، موضحاً أن المجتمع مارس ضغوطاً كبيرة على وزارة الإسكان؛ للمطالبة بحلول عاجلة لمعالجة أزمة الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حينها في مرحلة غراس.

وتوقع أن تشهد أزمة الإسكان حلاً بشكلٍ جذري خلال سنوات قليلة، داعياً المواطنين إلى الانتظار والثقة بالحراك الذي يشهده السوق العقاري وصناعة العقار والتحسن الكبير في عمل وزارة الإسكان والحلول والبرامج السكنية المتعددة التي تقدمها الوزارة بجانب سرعة الحصول على القروض بشكل ميسرٍ ومدعومٍ، مؤكداً أن ذلك انعكس بشكلٍ إيجابي على نمو نسبة التملك لدى السعوديين، مبيناً في الوقت ذاته أن أسعار العقار في المملكة أصبحت معقولة وفي متناول الجميع، ويمكن لأيّ مواطن التملك في المدن الكبرى؛ كالرياض وجدة بمبلغ 500 ألف ريال.

وعن نظام "البيع على الخارطة"، عدّ "البلطان" أنه ثقافة جديدة على المجتمع السعودي، داعياً إلى تقبله؛ نظراً للضمانات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً أن له شروطاً صعبة على المطورين، وتحفظ حق المستفيد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البلطان": "الإسكان" أنهت عشوائية عقود .. قفزات نتائجها قريبة
سبق

أشاد الخبير العقاري ورجل الأعمال رئيس نادي الشباب خالد البلطان؛ بالتشريعات والأنظمة التي سنّتها وزارة الإسكان، مؤكداً أن الأشهر الستة الأخيرة أظهرت نتائج تلك التشريعات، وانعكست ثمارها على المجتمع والمواطن على حدٍّ سواء، متوقعاً أن تحل أزمة الإسكان بشكل جذري خلال سنوات قليلة.

وقال "البلطان"؛ خلال حديثه عبر برنامج "الليوان"، الذي تبثّه قناة "روتانا خليجية"، إن وزارة الإسكان بقيادة وزيرها ماجد الحقيل؛ بذلت جهوداً كبيرة في سبيل سن أنظمة وتشريعات لمعالجة العشوائية التي طغت على القطاع العقاري لعقود طويلة، موضحاً أن ثمار تلك التشريعات بدأت تظهر في الأشهر الستة الأخيرة، وشعر بنتائجها المجتمع بشكلٍ عام والمواطن بشكلٍ خاص، موضحاً أن المجتمع مارس ضغوطاً كبيرة على وزارة الإسكان؛ للمطالبة بحلول عاجلة لمعالجة أزمة الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حينها في مرحلة غراس.

وتوقع أن تشهد أزمة الإسكان حلاً بشكلٍ جذري خلال سنوات قليلة، داعياً المواطنين إلى الانتظار والثقة بالحراك الذي يشهده السوق العقاري وصناعة العقار والتحسن الكبير في عمل وزارة الإسكان والحلول والبرامج السكنية المتعددة التي تقدمها الوزارة بجانب سرعة الحصول على القروض بشكل ميسرٍ ومدعومٍ، مؤكداً أن ذلك انعكس بشكلٍ إيجابي على نمو نسبة التملك لدى السعوديين، مبيناً في الوقت ذاته أن أسعار العقار في المملكة أصبحت معقولة وفي متناول الجميع، ويمكن لأيّ مواطن التملك في المدن الكبرى؛ كالرياض وجدة بمبلغ 500 ألف ريال.

وعن نظام "البيع على الخارطة"، عدّ "البلطان" أنه ثقافة جديدة على المجتمع السعودي، داعياً إلى تقبله؛ نظراً للضمانات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً أن له شروطاً صعبة على المطورين، وتحفظ حق المستفيد.

20 مايو 2019 - 15 رمضان 1440
01:10 PM

"البلطان": "الإسكان" أنهت عشوائية عقود .. قفزات نتائجها قريبة

تحدث عن "البيع على الخارطة" وأكّد أن أسعار العقار معقولة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشاد الخبير العقاري ورجل الأعمال رئيس نادي الشباب خالد البلطان؛ بالتشريعات والأنظمة التي سنّتها وزارة الإسكان، مؤكداً أن الأشهر الستة الأخيرة أظهرت نتائج تلك التشريعات، وانعكست ثمارها على المجتمع والمواطن على حدٍّ سواء، متوقعاً أن تحل أزمة الإسكان بشكل جذري خلال سنوات قليلة.

وقال "البلطان"؛ خلال حديثه عبر برنامج "الليوان"، الذي تبثّه قناة "روتانا خليجية"، إن وزارة الإسكان بقيادة وزيرها ماجد الحقيل؛ بذلت جهوداً كبيرة في سبيل سن أنظمة وتشريعات لمعالجة العشوائية التي طغت على القطاع العقاري لعقود طويلة، موضحاً أن ثمار تلك التشريعات بدأت تظهر في الأشهر الستة الأخيرة، وشعر بنتائجها المجتمع بشكلٍ عام والمواطن بشكلٍ خاص، موضحاً أن المجتمع مارس ضغوطاً كبيرة على وزارة الإسكان؛ للمطالبة بحلول عاجلة لمعالجة أزمة الإسكان، مشيرًا إلى أن الوزارة كانت حينها في مرحلة غراس.

وتوقع أن تشهد أزمة الإسكان حلاً بشكلٍ جذري خلال سنوات قليلة، داعياً المواطنين إلى الانتظار والثقة بالحراك الذي يشهده السوق العقاري وصناعة العقار والتحسن الكبير في عمل وزارة الإسكان والحلول والبرامج السكنية المتعددة التي تقدمها الوزارة بجانب سرعة الحصول على القروض بشكل ميسرٍ ومدعومٍ، مؤكداً أن ذلك انعكس بشكلٍ إيجابي على نمو نسبة التملك لدى السعوديين، مبيناً في الوقت ذاته أن أسعار العقار في المملكة أصبحت معقولة وفي متناول الجميع، ويمكن لأيّ مواطن التملك في المدن الكبرى؛ كالرياض وجدة بمبلغ 500 ألف ريال.

وعن نظام "البيع على الخارطة"، عدّ "البلطان" أنه ثقافة جديدة على المجتمع السعودي، داعياً إلى تقبله؛ نظراً للضمانات التي تقدمها الوزارة، مؤكداً أن له شروطاً صعبة على المطورين، وتحفظ حق المستفيد.

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