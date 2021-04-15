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"الصحة": تسجيل 985 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 661 خلال الـ24 ساعة الماضية

ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات

تسهّل وصول المخالف لمركبته المسحوبة برسالة ﻿

أفاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أنه تم ربط الحجوزات بأرقام

ملاك المركبات عن طريق برنامج إلكتروني.

وقال "البسامي" لـ"سبق": في حال تم سحب إحدى المركبات المخالفة ونقلها إلى أحد حجوزات المركبات المخالفة؛ يتم إرسال رسالة إلى

مالك المركبة توضح له موقع حجز مركبته، بالإضافة إلى باركورد عن طريق أبشر للأفراد.

وأضاف: هناك أربع محطات حول المنطقة المركزية تقوم بإيصال المعتمرين إلى الحرم المكي، وهي موقف كدي والزاهر والجمرات والأمير

متعب في اتفاق المصافي واستخدامها لمن يتوفر لديهم تصريح عمرة أو صلاة في تطبيق "توكلنا" واستخدام محطات النقل العام والتي

تنقل المصرح لهم إلى المحطات المجاورة للمسجد الحرام، وهي باب علي وتحت وقف الملك عبدالعزيز وجرول وشارع أجياد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات
سبق

أفاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أنه تم ربط الحجوزات بأرقام

ملاك المركبات عن طريق برنامج إلكتروني.

وقال "البسامي" لـ"سبق": في حال تم سحب إحدى المركبات المخالفة ونقلها إلى أحد حجوزات المركبات المخالفة؛ يتم إرسال رسالة إلى

مالك المركبة توضح له موقع حجز مركبته، بالإضافة إلى باركورد عن طريق أبشر للأفراد.

وأضاف: هناك أربع محطات حول المنطقة المركزية تقوم بإيصال المعتمرين إلى الحرم المكي، وهي موقف كدي والزاهر والجمرات والأمير

متعب في اتفاق المصافي واستخدامها لمن يتوفر لديهم تصريح عمرة أو صلاة في تطبيق "توكلنا" واستخدام محطات النقل العام والتي

تنقل المصرح لهم إلى المحطات المجاورة للمسجد الحرام، وهي باب علي وتحت وقف الملك عبدالعزيز وجرول وشارع أجياد.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
03:14 PM

ربط حجوزات المركبات إلكترونيًا بقاعدة بيانات

تسهّل وصول المخالف لمركبته المسحوبة برسالة ﻿

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
1,482

أفاد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء محمد البسامي أنه تم ربط الحجوزات بأرقام

ملاك المركبات عن طريق برنامج إلكتروني.

وقال "البسامي" لـ"سبق": في حال تم سحب إحدى المركبات المخالفة ونقلها إلى أحد حجوزات المركبات المخالفة؛ يتم إرسال رسالة إلى

مالك المركبة توضح له موقع حجز مركبته، بالإضافة إلى باركورد عن طريق أبشر للأفراد.

وأضاف: هناك أربع محطات حول المنطقة المركزية تقوم بإيصال المعتمرين إلى الحرم المكي، وهي موقف كدي والزاهر والجمرات والأمير

متعب في اتفاق المصافي واستخدامها لمن يتوفر لديهم تصريح عمرة أو صلاة في تطبيق "توكلنا" واستخدام محطات النقل العام والتي

تنقل المصرح لهم إلى المحطات المجاورة للمسجد الحرام، وهي باب علي وتحت وقف الملك عبدالعزيز وجرول وشارع أجياد.

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