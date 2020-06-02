544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة

قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.
قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.فيروس كورونا الجديد
قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.
قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.
ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.