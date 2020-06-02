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544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة

وصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 35836

قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة
سبق

قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441
11:53 AM

544 حالة إصابة جديدة بكورونا تسجلها سنغافورة

وصل إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 إلى 35836

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قالت وزارة الصحة: إن سنغافورة سجلت 544 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الثلاثاء.

ووفق "رويترز" وصل إجمالي عدد الإصابات بمرض كوفيد-19 الناتج عن الإصابة بالفيروس إلى 35836 حالة.

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