النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأفضل في الجولة الثامنة: غويدي وديجانيني.. والهلال

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب نادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما حصد مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي الأهلي "ديجانيني تفاريس" جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحقق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبةً منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الأفضل في الجولة الثامنة: غويدي وديجانيني.. والهلال
سبق

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب نادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما حصد مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي الأهلي "ديجانيني تفاريس" جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحقق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبةً منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
02:03 PM

الأفضل في الجولة الثامنة: غويدي وديجانيني.. والهلال

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
5
3,851

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب نادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما حصد مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي الأهلي "ديجانيني تفاريس" جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحقق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبةً منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,272
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,517
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,930
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,164

كاريكاتير

قطراتير

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة