الأفضل في الجولة الثامنة: غويدي وديجانيني.. والهلال

حصل الأرجنتيني بابلو غويدي مدرب نادي الأهلي، على جائزة أفضل مدرب في الجولة الثامنة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين؛ فيما حصد مهاجم منتخب الرأس الأخضر ونادي الأهلي "ديجانيني تفاريس" جائزة أفضل لاعب في الجولة للمرة الثانية على التوالي، وحقق جمهور الهلال جائزة الجمهور المثالي.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أعلنت في سبتمبر الماضي عن تشكيل لجنة فنية تضم خبرات سعودية وعربية لاختيار أفضل لاعب ومدرب في كل جولة من جولات الدوري وفي كل شهر؛ رغبةً منها في تحفيز اللاعبين والأجهزة الفنية لتقديم مستويات مميزة.

ويُمنح الفائزان بجائزة الجولة، مبلغ 10 آلاف ريال لكل منهما، فيما يحصل الفائزان بنجم الشهر على 50 ألف ريال لكل منهما، مقدمة من رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ؛ فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.