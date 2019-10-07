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ضمن فعاليات موسم الرياض.. برشلونة والهلال في وداعية القحطاني

تقرر أن يقام حفل اعتزال لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني خلال شهر ديسمبر المقبل 2019، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض".

وتشير المصادر إلى أن الهلال سيواجه فريق برشلونة الإسباني في وداعية القحطاني، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد وعد "القحطاني" بإقامة حفل اعتزال يليق بتاريخ "القناص" وذلك في أول ظهور لتركي آل الشيخ، بعد ترؤسه لهيئة الترفيه.

وكان "القحطاني" قد انتقل للهلال قادماً من القادسية، حيث حقق مع الهلال عدداً من البطولات المحلية والخارجة، كما حقق لقب أفضل لاعب في آسيا 2007.

ياسر القحطاني الهلال برشلونة ملعب جامعة الملك سعود هيئة الترفيه ئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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ضمن فعاليات موسم الرياض.. برشلونة والهلال في وداعية القحطاني
سبق

تقرر أن يقام حفل اعتزال لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني خلال شهر ديسمبر المقبل 2019، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض".

وتشير المصادر إلى أن الهلال سيواجه فريق برشلونة الإسباني في وداعية القحطاني، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد وعد "القحطاني" بإقامة حفل اعتزال يليق بتاريخ "القناص" وذلك في أول ظهور لتركي آل الشيخ، بعد ترؤسه لهيئة الترفيه.

وكان "القحطاني" قد انتقل للهلال قادماً من القادسية، حيث حقق مع الهلال عدداً من البطولات المحلية والخارجة، كما حقق لقب أفضل لاعب في آسيا 2007.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:08 PM

ضمن فعاليات موسم الرياض.. برشلونة والهلال في وداعية القحطاني

A A A
أحمد سرور - الرياض
11
11,998

تقرر أن يقام حفل اعتزال لاعب الهلال السابق ياسر القحطاني خلال شهر ديسمبر المقبل 2019، ضمن فعاليات مهرجان "موسم الرياض".

وتشير المصادر إلى أن الهلال سيواجه فريق برشلونة الإسباني في وداعية القحطاني، على أرض ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

يذكر أن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، قد وعد "القحطاني" بإقامة حفل اعتزال يليق بتاريخ "القناص" وذلك في أول ظهور لتركي آل الشيخ، بعد ترؤسه لهيئة الترفيه.

وكان "القحطاني" قد انتقل للهلال قادماً من القادسية، حيث حقق مع الهلال عدداً من البطولات المحلية والخارجة، كما حقق لقب أفضل لاعب في آسيا 2007.

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