"رينارد": هدفي مع المنتخب السعودي الوصول لمونديال 2022

تدريب الأخضر شرف كبير.. وتحدٍ جديد

شدد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية على ضرورة احترام الفرق المنافسة، مؤكداً في ذات الوقت أن التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر يعتبر أمر مهم جداً للفريق.

جاء ذلك في المقابلة التي أجراها مع الموقع الالكتروني للاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وعين الاتحاد السعودي لكرة القدم رينارد، مدرباً للمنتخب للمنتخب السعودي في شهر يوليو الماضي.

ويلعب منتخب السعودية في التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً منتخبات أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة.

نص المقابلة:

- تم تعيينك مدرباً لمنتخب السعودية في شهر يوليو، ما هو تقييمك للفريق بعد مرور شهر؟ ومن أو ماذا أعجبك بشكل كبير؟

هيرفي رينارد: هذا شرف كبير وتحدٍ جديد بالنسبة لي أن أصبح المدير الفني لمنتخب السعودية، هذه المرة الأولى بالنسبة لي في قارة آسيا، وأنا متحمس كثيراً وأريد أن أحقق النجاح كما فعلت في أفريقيا.

في الأشهر الأخيرة، شاهدت العديد من المباريات، وشاهدت لاعبين جيدين وفرقاً جيدة، هذا مؤشر جيد، والشيء الأهم الآن هو الاستعداد بصورة جيدة.

- أنت دربت العديد من المنتخبات الوطنية في السابق، ما هو الأمر المختلف في السعودية؟

رينارد: لا يمكن مقارنة الفرق لأن هنالك عوامل مختلفة، أنا أعرف الكثير من المنتخبات في أفريقيا، ولكن أنا الآن في قارة مختلفة الآن.

سنحت لي الفرصة لمشاهدة كأس آسيا، وأعتقد أن منتخب السعودية قادر على تحقيق شيء كبير في السنوات القادمة، وهذا ما أتيت لأجله.

- ماذا تتوقع قبل خوض الدور الثاني من التصفيات الآسيوية؟

رينارد: نحن لا نفكر في الدور الثاني أو الثالث من التصفيات الآسيوية، هدفنا هو التأهل إلى كأس العالم 2022.

الاتحاد السعودي لكرة القدم أخبرني أن هذا هو طموحهم، وهذا طموحي أيضاً.

- كيف كانت الاستعدادات؟

رينارد: نحن نستعد الآن من كافة الجوانب من أجل جعل اللاعبين يشعرون بالثقة لتحقيق طموحنا المشترك، وهو التأهل إلى كأس العالم 2022، هذا هو الشيء الأهم.

سوف نبدأ في شهر سبتمبر، ولكن هدفنا هو تحقيق الطموح الرئيسي، ويجب أن يكون اللاعبون متحفزين ومركزين.

- ما رأيك بخصوص المنافسة في المجموعة الرابعة إلى جانب أوزبكستان وفلسطين واليمن وسنغافورة؟

رينارد: أنا أعرف منتخب أوزبكستان، فقد لعبت ضدهم عندما كنت في المغرب، وأعرف أنهم فريق جيد في آسيا.

سنحت لي الفرصة لمشاهدة اليمن، وسوف نتعامل مع كل الفرق الأخرى بجدية، هذا أمر مهم لأننا يجب أن نبدأ بصورة جيدة وألا نواجه صعوبات في هذه المرحلة من التصفيات.

- منتخب السعودية سيلعب المباراة الأولى أمام منتخب اليمن القادم أيضاً من منطقة غرب آسيا، ما هو رأيك بالفريق، وهل ستستعد بصورة مختلفة لهذه المباراة؟

رينارد: بالتأكيد يجب أن نستعد بأفضل صورة ممكنة، يجب أن نحترم الفريق المقابل، وحسب ما أذكر النتيجة الأخيرة بين السعودية واليمن كانت الفوز 1-0 العام الماضي.

يجب أن نتعامل مع هذا الفريق بجدية كبيرة، ونلعب مباراة جيدة من أجل تحقيق نتيجة جيدة.

- هل هناك فريق معين في المجموعة تقلق بشأنه؟

رينارد: يجب ألا نخشى من أي فريق، يجب أن نمتلك الثقة، الفرق الأخرى يجب أن تخشى منتخب السعودية، ولكن يجب أن نركز على أنفسنا وليس على الآخرين.

بالنظر إلى مستوى المواهب العالي لدينا، أعتقد أننا نمتلك فرصة جيدة للتأهل إلى الدور الثالث، ولكن الآن يجب أن نثبت ذلك على أرض الملعب.

- ما هو برأيك مفتاح النجاح في هذه المرحلة من التصفيات؟

رينارد: بصراحة، يجب أن نحترم الفرق الأخرى وألا نفكر أننا ضمنا التأهل للدور التالي.

هذه هي أهم المبادئ في الرياضة، وخاصة كرة القدم: المحافظة على التواضع، لأنه ما زال هنالك الكثير من العمل للتأهل إلى كأس العالم 2022.