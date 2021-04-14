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الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.

الإمارات فيروس كورونا الجديد

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الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:21 PM

الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.

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