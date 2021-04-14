أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.
الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.الإمارات فيروس كورونا الجديد
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الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-13
13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
10:21 PM
الإمارات: تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
في أكبر ارتفاع للإصابات مع توسيع نطاق الفحوص
أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 398 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، في أكبر حصيلة يومية منذ بدء التفشي، وذلك تزامناً مع توسيع نطاق الفحوص وفقاً لروسيا اليوم.
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