ولي العهد يرأس اجتماع اللجنة العليا لمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين للحديث النبوي

اطلع على عرض عن أبرز ما تمّ إنجازه ووجّه بمضاعفة الجهود لاستكمال الأعمال

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع اللجنة العليا المعنية بمتابعة أعمال مجمع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحديث النبوي الشريف.

واطلع سمو ولي العهد، على عرض عن أبرز ما تمّ إنجازه من أعمال للمجمع.

ووجّه سموه -حفظه الله- المعنيين، بمضاعفة الجهود لاستكمال أعمال المجمع؛ ليباشر مهامه في خدمة السُّنّة النبوية الكريمة.