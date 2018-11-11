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شاهد.. "مدني جازان" في مهمة صعبة خلف الصخور لإنقاذ شاب سقط بـ"وادي لجب"

مغامرة انتهت بخلع كتف واحتجاز .. والفرق أنزلته من مرتفع ٨٠٠ متر

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، ممثلاً بمركز محافظة الريث، أمس السبت، في تنفيذ مهمة صعبة لإنقاذ شاب سعودي سقط وتعرض لإصابة خلع بالكتف في وادي لجب، خلف صخور الوادي الكبيرة.


وتفصيلًا: تمكنت الفرق من الوصول للشاب وإعادة كتفه وإخراجه عبر إنزاله من مرتفع ٨٠٠ متر تقريباً من رأس وادي المعري من أجل إنقاذه.

وحصلت "سبق" على مقاطع فيديو توثق عملية الإنقاذ التي نجحت فيها فرق الدفاع المدني على الرغم من صعوبة التضاريس في الموقع الشهير بجماله وخطورته.

وتأتي هذه الحادثة لتجدد التحذيرات من المجازفة في وادي لجب دون اتخاذ وسائل السلامة أو المغامرة عند هطول الأمطار وجريان السيول؛ نظرًا لما شهده سابقًا من حالات وفيات واحتجازات متكررة.

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شاهد.. "مدني جازان" في مهمة صعبة خلف الصخور لإنقاذ شاب سقط بـ"وادي لجب"
سبق

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، ممثلاً بمركز محافظة الريث، أمس السبت، في تنفيذ مهمة صعبة لإنقاذ شاب سعودي سقط وتعرض لإصابة خلع بالكتف في وادي لجب، خلف صخور الوادي الكبيرة.


وتفصيلًا: تمكنت الفرق من الوصول للشاب وإعادة كتفه وإخراجه عبر إنزاله من مرتفع ٨٠٠ متر تقريباً من رأس وادي المعري من أجل إنقاذه.

وحصلت "سبق" على مقاطع فيديو توثق عملية الإنقاذ التي نجحت فيها فرق الدفاع المدني على الرغم من صعوبة التضاريس في الموقع الشهير بجماله وخطورته.

وتأتي هذه الحادثة لتجدد التحذيرات من المجازفة في وادي لجب دون اتخاذ وسائل السلامة أو المغامرة عند هطول الأمطار وجريان السيول؛ نظرًا لما شهده سابقًا من حالات وفيات واحتجازات متكررة.

11 نوفمبر 2018 - 3 ربيع الأول 1440
10:08 PM

شاهد.. "مدني جازان" في مهمة صعبة خلف الصخور لإنقاذ شاب سقط بـ"وادي لجب"

مغامرة انتهت بخلع كتف واحتجاز .. والفرق أنزلته من مرتفع ٨٠٠ متر

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محمد المواسي - جازان
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8,040

نجحت فرق الدفاع المدني بمنطقة جازان، ممثلاً بمركز محافظة الريث، أمس السبت، في تنفيذ مهمة صعبة لإنقاذ شاب سعودي سقط وتعرض لإصابة خلع بالكتف في وادي لجب، خلف صخور الوادي الكبيرة.


وتفصيلًا: تمكنت الفرق من الوصول للشاب وإعادة كتفه وإخراجه عبر إنزاله من مرتفع ٨٠٠ متر تقريباً من رأس وادي المعري من أجل إنقاذه.

وحصلت "سبق" على مقاطع فيديو توثق عملية الإنقاذ التي نجحت فيها فرق الدفاع المدني على الرغم من صعوبة التضاريس في الموقع الشهير بجماله وخطورته.

وتأتي هذه الحادثة لتجدد التحذيرات من المجازفة في وادي لجب دون اتخاذ وسائل السلامة أو المغامرة عند هطول الأمطار وجريان السيول؛ نظرًا لما شهده سابقًا من حالات وفيات واحتجازات متكررة.

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