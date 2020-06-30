قفزة وفيات جديدة.. روسيا تسجل 154 وفاة و6693 إصابة بكورونا

خلال الساعات الـ24 الماضية مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء إلى 9320

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، أكثر من 150 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا المستجد؛ مما يمثل ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة مع إحصاءات اليومين السابقين.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا في روسيا اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي، عن رصد 154 وفاة جديدة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا (مقابل 93 وفاة أمس الاثنين و104 وفيات الأحد)؛ مما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في البلاد إلى 9320 حالة وفاة.

ولا يزال معدل الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي في روسيا لليوم الخامس على التوالي، عند مستوى 6.7 - 6.8 ألف حالة؛ حيث سجلت السلطات الصحية 6693 إصابة خلال آخر 24 ساعة (مقابل 6719 إصابة أمس).

ولفت التقرير إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 30.2% من المصابين الجدد.

ووفق "روسيا اليوم" أصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي تم تسجيلها في روسيا منذ بداية الجائحة 647849؛ منها 225879 حالة نشطة؛ مما يمثل تراجعًا بـ2681 حالة نشطة مقارنة مع يوم أمس.

وفي العاصمة موسكو التي تتصدر قائمة المناطق الروسية الأكثر تضررًا بكورونا بـ221598 إصابة مؤكدة، منها 3796 حالة وفاة؛ تقل حصيلة الإصابات اليومية لليوم السابع على التوالي عن الألف، وسجلت هناك خلال اليوم الأخير 745 إصابة.

وتماثل 9220 مريضًا للشفاء من الفيروس التاجي في روسيا منذ أمس؛ ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 412650 شخصًا.

وأجري في البلاد 19.5 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19"، 228 ألفًا منها خلال الساعات الـ24 الماضية.