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صالح السيف بطل رالي المملكة لفئة T3 يواصل منافساته بشراسة في دكار ٢٠٢٠

يؤكد بطل بطولة رالي المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف أحقيته بالحصول على اللقب، من خلال ما أظهره من منافسةٍ شرسة خلال المراحل السابقة في المحفل العالمي الكبير داكار (٢٠٢٠) الذي تستضيفه المملكة، والذي يعد أكبر وأضخم سباق للراليات في العالم.

وخاض "السيف" غمار المنافسة في الخامس من شهر يناير الحالي انطلاقاً من محافظة جدة ولا يزال يواصل جهوده؛ سعياً لتحقيق نتائج إيجابية ومتميزة.

ويعد البطل صالح السيف أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين ٥٥ متسابقاً بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية، إلا أنه لا يزال يواصل تألقه متسلحاً بخبراته ومهاراته في سباقات الراليات التي أقيمت داخل المملكة وخارجها، حتى أتت الإشادة من أبرز المتنافسين متصدر الفئة حتى الآن المتسابق الأمريكي كيزي قوري الذي أبدى إعجابه بقدراته ومهاراته.

وعبر "السيف" عن سعادته بالمشاركة في رالي داكار لتمثيل الوطن ورفع اسمه عالياً في المحافل والمناسبات الدولية، رافعاً شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مستمداً حماسته من دعم سموه لأبناء الوطن ولرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، مضيفاً بأن كفاءة التنظيم تؤكد قدرة المملكة على استضافة المنافسات العالمية.

صالح السيف رالي داكار 2020

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صالح السيف بطل رالي المملكة لفئة T3 يواصل منافساته بشراسة في دكار ٢٠٢٠
سبق

يؤكد بطل بطولة رالي المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف أحقيته بالحصول على اللقب، من خلال ما أظهره من منافسةٍ شرسة خلال المراحل السابقة في المحفل العالمي الكبير داكار (٢٠٢٠) الذي تستضيفه المملكة، والذي يعد أكبر وأضخم سباق للراليات في العالم.

وخاض "السيف" غمار المنافسة في الخامس من شهر يناير الحالي انطلاقاً من محافظة جدة ولا يزال يواصل جهوده؛ سعياً لتحقيق نتائج إيجابية ومتميزة.

ويعد البطل صالح السيف أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين ٥٥ متسابقاً بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية، إلا أنه لا يزال يواصل تألقه متسلحاً بخبراته ومهاراته في سباقات الراليات التي أقيمت داخل المملكة وخارجها، حتى أتت الإشادة من أبرز المتنافسين متصدر الفئة حتى الآن المتسابق الأمريكي كيزي قوري الذي أبدى إعجابه بقدراته ومهاراته.

وعبر "السيف" عن سعادته بالمشاركة في رالي داكار لتمثيل الوطن ورفع اسمه عالياً في المحافل والمناسبات الدولية، رافعاً شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مستمداً حماسته من دعم سموه لأبناء الوطن ولرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، مضيفاً بأن كفاءة التنظيم تؤكد قدرة المملكة على استضافة المنافسات العالمية.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
04:11 PM

صالح السيف بطل رالي المملكة لفئة T3 يواصل منافساته بشراسة في دكار ٢٠٢٠

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يؤكد بطل بطولة رالي المملكة لفئة (T3) سائق الراليات السعودي صالح السيف أحقيته بالحصول على اللقب، من خلال ما أظهره من منافسةٍ شرسة خلال المراحل السابقة في المحفل العالمي الكبير داكار (٢٠٢٠) الذي تستضيفه المملكة، والذي يعد أكبر وأضخم سباق للراليات في العالم.

وخاض "السيف" غمار المنافسة في الخامس من شهر يناير الحالي انطلاقاً من محافظة جدة ولا يزال يواصل جهوده؛ سعياً لتحقيق نتائج إيجابية ومتميزة.

ويعد البطل صالح السيف أول سائق سعودي يشارك في فئة (T3s) في رالي داكار من بين ٥٥ متسابقاً بذات الفئة، وبالرغم من صعوبة المراحل ووعورة تضاريسها الصخرية والرملية، إلا أنه لا يزال يواصل تألقه متسلحاً بخبراته ومهاراته في سباقات الراليات التي أقيمت داخل المملكة وخارجها، حتى أتت الإشادة من أبرز المتنافسين متصدر الفئة حتى الآن المتسابق الأمريكي كيزي قوري الذي أبدى إعجابه بقدراته ومهاراته.

وعبر "السيف" عن سعادته بالمشاركة في رالي داكار لتمثيل الوطن ورفع اسمه عالياً في المحافل والمناسبات الدولية، رافعاً شكره وتقديره لمقام ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مستمداً حماسته من دعم سموه لأبناء الوطن ولرئيس الهيئة العامة للرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ولرئيس الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالله الفيصل، مضيفاً بأن كفاءة التنظيم تؤكد قدرة المملكة على استضافة المنافسات العالمية.

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