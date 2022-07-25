وزير الإعلام يستقبل السفير الروسي لدى المملكة

استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.
استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.
استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.
استقبل وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة؛ في مكتبه بجدة اليوم، سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وجرى خلال الاستقبال استعراض مجالات التعاون الإعلامي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها.