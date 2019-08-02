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أبناء وأحفاد "الأمير بندر" يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قصر الأمير بندر بالرياض، مساء اليوم، المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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أبناء وأحفاد "الأمير بندر" يستقبلون المعزين في وفاة والدهم
سبق

استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قصر الأمير بندر بالرياض، مساء اليوم، المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

02 أغسطس 2019 - 1 ذو الحجة 1440
12:56 AM

أبناء وأحفاد "الأمير بندر" يستقبلون المعزين في وفاة والدهم

أعربوا عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض والأمراء أبناء وأحفاد الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله- في قصر الأمير بندر بالرياض، مساء اليوم، المعزين من أصحاب السمو الملكي الأمراء، والفضيلة والمعالي، وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، وأعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة وجموع المواطنين، الذين قدموا تعازيهم ومواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

كما استقبل الأمراء، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار المجلس الأعلى للأمن الوطني بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذي قدم العزاء في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز -رحمه الله-.

وأعرب الأمراء عن شكرهم وتقديرهم للجميع على ما عبّروا عنه من مشاعر صادقة، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.

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