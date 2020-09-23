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افتتاح السير بالمرحلة الأولى من طريق "المدينة- تبوك" السريع

المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة- تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة- بواط- الفقعلي.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية.

وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.

وزارة النقل المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح السير بالمرحلة الأولى من طريق "المدينة- تبوك" السريع
سبق

افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة- تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة- بواط- الفقعلي.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية.

وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
02:54 PM

افتتاح السير بالمرحلة الأولى من طريق "المدينة- تبوك" السريع

المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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افتتح فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة بالتعاون مع إدارة المرور بالمنطقة اليوم حركة السير بطريق المدينة المنورة- تبوك السريع "المرحلة الأولى" الذي يمتدّ على مسافة 37 كيلو متراً، بدءاً من شارع السلام بالمدينة المنورة وحتى تقاطعه مع طريق المندسة- بواط- الفقعلي.

ويهدف المشروع إلى تحسين البنية التحتية لشبكة الطرق بالمنطقة، ورفع مستوى السلامة المرورية، وخفض معدلات الحوادث، وخدمة المخططات السكنية والزراعية.

وقد عمل بالمشروع 450 مهندساً وعاملاً، وشيّد بواسطة 200 آلية ومعدة، وتتضمن مكوناته تنفيذ تقاطعاً واحداً، وتشييد 6 جسور، و6 منحدرات حلقية ورابطة.

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