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المجلس البلدي بالداير يستقبل أعضاء ورؤساء بلديات ضمد ووادي جازان

أثناء زيارتهم للمحافظة لتبادل الخبرات والاطلاع على المشاريع التنموية

استقبل المجلس البلدي بمحافظة الداير، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضمد والمجلس البلدي لمركز وادي جازان ورؤساء بلديتي ضمد ووادي جازان، أثناء زيارتهم إلى محافظة الداير في إطار تبادل الخبرات ونقل التجارب والاطلاع على المشاريع التنموية التي تقوم بلدية الداير بتنفيذها حالياً بالتعاون مع المجلس البلدي.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير أسعد بن حيان المالكي، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم القرارات والمشروعات التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ والمشاريع التي لا زالت تحت الدراسة تحت مسؤولية المجلس البلدي، لافتاً إلى مناقشة عمل المجالس البلدية ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.

وأشار "المالكي" إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل تجارب المجالس لتحقيق التطلعات والرؤى للمواطنين، وعقب ذلك قام المجلس البلدي بالداير بتكريم الوفود الزائرة بشهادة شكر تقدير.

وفي نهاية الزيارة أعرب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس بلدي الداير وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الداير ولرئيس البلدية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

المجلس البلدي بمحافظة الداير

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المجلس البلدي بالداير يستقبل أعضاء ورؤساء بلديات ضمد ووادي جازان
سبق

استقبل المجلس البلدي بمحافظة الداير، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضمد والمجلس البلدي لمركز وادي جازان ورؤساء بلديتي ضمد ووادي جازان، أثناء زيارتهم إلى محافظة الداير في إطار تبادل الخبرات ونقل التجارب والاطلاع على المشاريع التنموية التي تقوم بلدية الداير بتنفيذها حالياً بالتعاون مع المجلس البلدي.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير أسعد بن حيان المالكي، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم القرارات والمشروعات التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ والمشاريع التي لا زالت تحت الدراسة تحت مسؤولية المجلس البلدي، لافتاً إلى مناقشة عمل المجالس البلدية ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.

وأشار "المالكي" إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل تجارب المجالس لتحقيق التطلعات والرؤى للمواطنين، وعقب ذلك قام المجلس البلدي بالداير بتكريم الوفود الزائرة بشهادة شكر تقدير.

وفي نهاية الزيارة أعرب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس بلدي الداير وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الداير ولرئيس البلدية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
10:57 PM

المجلس البلدي بالداير يستقبل أعضاء ورؤساء بلديات ضمد ووادي جازان

أثناء زيارتهم للمحافظة لتبادل الخبرات والاطلاع على المشاريع التنموية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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استقبل المجلس البلدي بمحافظة الداير، اليوم الخميس، أعضاء المجلس البلدي لمحافظة ضمد والمجلس البلدي لمركز وادي جازان ورؤساء بلديتي ضمد ووادي جازان، أثناء زيارتهم إلى محافظة الداير في إطار تبادل الخبرات ونقل التجارب والاطلاع على المشاريع التنموية التي تقوم بلدية الداير بتنفيذها حالياً بالتعاون مع المجلس البلدي.

وفي التفاصيل، أوضح رئيس المجلس البلدي بمحافظة الداير أسعد بن حيان المالكي، أنه تم خلال اللقاء استعراض أهم القرارات والمشروعات التي تم تنفيذها وما هو قيد التنفيذ والمشاريع التي لا زالت تحت الدراسة تحت مسؤولية المجلس البلدي، لافتاً إلى مناقشة عمل المجالس البلدية ودورها الرقابي وشراكتها مع البلديات لتحقيق الأهداف خدمة للشأن العام.

وأشار "المالكي" إلى أن اللقاء يهدف إلى تبادل الخبرات ونقل تجارب المجالس لتحقيق التطلعات والرؤى للمواطنين، وعقب ذلك قام المجلس البلدي بالداير بتكريم الوفود الزائرة بشهادة شكر تقدير.

وفي نهاية الزيارة أعرب رؤساء المجالس البلدية ورؤساء البلديات عن شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس بلدي الداير وأعضاء المجلس البلدي بمحافظة الداير ولرئيس البلدية على حفاوة الاستقبال وحسن الضيافة.

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