النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وافي" تلغي رخصة مطور مشروع "واجهة الدمام" وتسنده لـ"الوطنية للإسكان"

لحفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع وتفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.

ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

وافي الوطنية للإسكان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"وافي" تلغي رخصة مطور مشروع "واجهة الدمام" وتسنده لـ"الوطنية للإسكان"
سبق

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.

ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:50 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:04 PM

"وافي" تلغي رخصة مطور مشروع "واجهة الدمام" وتسنده لـ"الوطنية للإسكان"

لحفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع وتفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,482

أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.

ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.

وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.

وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.

يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,209
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,221
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,680
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,587

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة