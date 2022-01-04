أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية. ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز. وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين. وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية. يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

"وافي" تلغي رخصة مطور مشروع "واجهة الدمام" وتسنده لـ"الوطنية للإسكان" وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-04 أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.



ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.



وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.



وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.



يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 04:50 PM

اخر تعديل 04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443 10:04 PM

"وافي" تلغي رخصة مطور مشروع "واجهة الدمام" وتسنده لـ"الوطنية للإسكان" لحفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع وتفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة





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أصدرت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" قراراً بإسناد مهمة استكمال أعمال تطوير مشروع "الواجهة" السكني الواقع ضمن ضاحية الواجهة في محافظة الدمام إلى "الوطنية للإسكان"، وإلغاء رخصة البيع على الخارطة الصادرة لمطور المشروع الذي يوفر 590 وحدة سكنية.



ويهدف القرار إلى حفظ حقوق المواطنين والأطراف في المشروع كله؛ تفاعلاً مع شكاوى الأسر المستفيدة من المشروع بعد توقف استكمال بنائه واستنفاد المهل المعطاة للمطور لتصحيح وتيرة الإنجاز.



وأوضحت لجنة "وافي" أن القرار يأتي امتداداً لجهود اللجنة الإشرافية والرقابية على مشاريع البيع على الخارطة المرخصة من "وافي" بجميع مراحل الإنشاء والتطوير، والتزاماً بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المنظمة لأنشطة البيع والتأجير على الخارطة التي تستهدف حفظ حقوق جميع الأطراف في المشاريع من المشترين والمودعين والممولين.



وأشارت اللجنة إلى أن قرار الإلغاء جاء لصيانة الملكيات الخاصة، وتوفير الغطاء القانوني لحماية حقوق المستفيدين ضمن مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص بعد تأخر تسليم الوحدات السكنية للمواطنين وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ما يتعارض مع توجيهات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وجهود القيادة الرشيدة -حفظها الله- لدعم قطاع الإسكان، كما سيسهم في زيادة الشفافية والموثوقية في السوق العقاري، وتعزيز ثقة الأسر السعودية والمستثمرين في مشاريع البيع على الخارطة، خصوصاً ما يتميز به المشروع ضمن ضاحية الواجهة التي تطورها "الوطنية للإسكان" من اكتمال البنية التحتية وتوفر المرافق في موقع إستراتيجي عند المدخل الغربي لمدينة الدمام، وبالقرب من الأماكن الحيوية في المنطقة الشرقية.



يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة رخصت حتى الآن أكثر من 200 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما أسهم في تعزيز المعروض العقاري السكني وحوكمة القطاع، بهدف رفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول العام 2030م؛ تحقيقاً لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).