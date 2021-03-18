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"الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي

"العثيمين" ثمّن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في التصدي للجائحة

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي
سبق

نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
12:06 PM

"الصحة" تنظم حملة تطعيم ضد كورونا لمنسوبي منظمة التعاون الإسلامي

"العثيمين" ثمّن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة في التصدي للجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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نظمت وزارة الصحة بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بمحافظة جدة اليوم، حملة لتطعيم منسوبي المنظمة باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وثمن الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة دولة مقر منظمة التعاون الإسلامي، في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، والحرص الدائم على سلامة المواطنين وتقديم اللقاحات، مشيرا إلى أن ذلك يضاف إلى الدعم السخي والتسهيلات التي تحظى بها المنظمة للاضطلاع بمهامها ومسؤولياتها.

وقدم الأمين العام شكره لوزارة الصحة ومنسوبيها في محافظة جدة، على الاستجابة السريعة والتعاون لتوفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطعيم الزميلات والزملاء في مقر الأمانة العامة.

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