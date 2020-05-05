النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"محمد بن عبدالرحمن" يزور مركز القيادة والتحكم بأمانة الرياض

اطلع على التدابير الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة "كورونا"

زار نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، مركز القيادة والتحكم في أمانة منطقة الرياض، حيث اطلع على التدابير الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكان في استقباله لدى وصوله المركز الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وثمّن نائب أمير منطقة الرياض جهود الأمانة لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين السكان، مشيدًا بأعمال تعقيم الطرق الرئيسة والفرعية، ورش المبيدات في الساحات والحدائق، وتطهير أحياء مدينة الرياض، وما تقوم به الأمانة من متابعة التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، والتأكد من تنفيذ منشآت الصحة العامة للقرارات والتوجيهات الاحترازية.

وأبدى إعجابه بمنظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، وطريقة التعامل معها بتصنيفها حسب درجة الخطورة، والتواصل مع المبلغين لرفع الضرر، معربًا عن تقديره للمبادرات التي نفذتها الأمانة الفترة الماضية، لتلبية احتياجات السكان ونشر الثقافة الاحترازية في الأسواق والمتاجر والمنشآت التجارية.

ولفت الانتباه إلى أن مركز القيادة والتحكم في الأمانة بات من أهم وسائل التواصل والتكامل المؤسسي في منطقة الرياض، ونقل تقديره للجهات الحكومية كافة التي تتفاعل مع المركز على مدار الساعة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

من جانب آخر، ثمّن الأمير فيصل بن عياف الدعم والتوجيهات المستمرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، التي كان لها الأثر البارز في إطلاق أمانة الرياض العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى منع انتشار وباء كورونا في المنطقة، مؤكدًا أن سلامة المواطن والمقيم أوليّة لدى الأمانة وهي ملتزمة بمسؤولياتها حفاظًا على صحة الجميع.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أنشأت مركز القيادة والتحكم ضمن خططها التطويرية لمتابعة ومراقبة المخاطر التي قد يتعرض لها السكان على مدار 24 ساعة والتعامل معها بالطريقة المثالية وفي الوقت المناسب.

الرياض نائب أمير الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن أمانة الرياض مركز القيادة والتحكم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"محمد بن عبدالرحمن" يزور مركز القيادة والتحكم بأمانة الرياض
سبق

زار نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، مركز القيادة والتحكم في أمانة منطقة الرياض، حيث اطلع على التدابير الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكان في استقباله لدى وصوله المركز الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وثمّن نائب أمير منطقة الرياض جهود الأمانة لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين السكان، مشيدًا بأعمال تعقيم الطرق الرئيسة والفرعية، ورش المبيدات في الساحات والحدائق، وتطهير أحياء مدينة الرياض، وما تقوم به الأمانة من متابعة التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، والتأكد من تنفيذ منشآت الصحة العامة للقرارات والتوجيهات الاحترازية.

وأبدى إعجابه بمنظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، وطريقة التعامل معها بتصنيفها حسب درجة الخطورة، والتواصل مع المبلغين لرفع الضرر، معربًا عن تقديره للمبادرات التي نفذتها الأمانة الفترة الماضية، لتلبية احتياجات السكان ونشر الثقافة الاحترازية في الأسواق والمتاجر والمنشآت التجارية.

ولفت الانتباه إلى أن مركز القيادة والتحكم في الأمانة بات من أهم وسائل التواصل والتكامل المؤسسي في منطقة الرياض، ونقل تقديره للجهات الحكومية كافة التي تتفاعل مع المركز على مدار الساعة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

من جانب آخر، ثمّن الأمير فيصل بن عياف الدعم والتوجيهات المستمرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، التي كان لها الأثر البارز في إطلاق أمانة الرياض العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى منع انتشار وباء كورونا في المنطقة، مؤكدًا أن سلامة المواطن والمقيم أوليّة لدى الأمانة وهي ملتزمة بمسؤولياتها حفاظًا على صحة الجميع.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أنشأت مركز القيادة والتحكم ضمن خططها التطويرية لمتابعة ومراقبة المخاطر التي قد يتعرض لها السكان على مدار 24 ساعة والتعامل معها بالطريقة المثالية وفي الوقت المناسب.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:32 AM

"محمد بن عبدالرحمن" يزور مركز القيادة والتحكم بأمانة الرياض

اطلع على التدابير الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة "كورونا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
2,468

زار نائب أمير منطقة الرياض، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، اليوم، مركز القيادة والتحكم في أمانة منطقة الرياض، حيث اطلع على التدابير الوقائية التي اتخذتها الأمانة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وكان في استقباله لدى وصوله المركز الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض.

وثمّن نائب أمير منطقة الرياض جهود الأمانة لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره بين السكان، مشيدًا بأعمال تعقيم الطرق الرئيسة والفرعية، ورش المبيدات في الساحات والحدائق، وتطهير أحياء مدينة الرياض، وما تقوم به الأمانة من متابعة التزام المنشآت بالإجراءات الوقائية، والتأكد من تنفيذ منشآت الصحة العامة للقرارات والتوجيهات الاحترازية.

وأبدى إعجابه بمنظومة مركز استقبال البلاغات التي تنتهجها الأمانة، وطريقة التعامل معها بتصنيفها حسب درجة الخطورة، والتواصل مع المبلغين لرفع الضرر، معربًا عن تقديره للمبادرات التي نفذتها الأمانة الفترة الماضية، لتلبية احتياجات السكان ونشر الثقافة الاحترازية في الأسواق والمتاجر والمنشآت التجارية.

ولفت الانتباه إلى أن مركز القيادة والتحكم في الأمانة بات من أهم وسائل التواصل والتكامل المؤسسي في منطقة الرياض، ونقل تقديره للجهات الحكومية كافة التي تتفاعل مع المركز على مدار الساعة، وفي مقدمتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الصحة ووزارة الداخلية.

من جانب آخر، ثمّن الأمير فيصل بن عياف الدعم والتوجيهات المستمرة من الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه، التي كان لها الأثر البارز في إطلاق أمانة الرياض العديد من المبادرات النوعية التي تهدف إلى منع انتشار وباء كورونا في المنطقة، مؤكدًا أن سلامة المواطن والمقيم أوليّة لدى الأمانة وهي ملتزمة بمسؤولياتها حفاظًا على صحة الجميع.

يُذكر أن أمانة منطقة الرياض أنشأت مركز القيادة والتحكم ضمن خططها التطويرية لمتابعة ومراقبة المخاطر التي قد يتعرض لها السكان على مدار 24 ساعة والتعامل معها بالطريقة المثالية وفي الوقت المناسب.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,893
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,673
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,011
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,967

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة