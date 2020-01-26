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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8326.97 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 59.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8326.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، وميدغلف للتأمين، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وبترو رابغ، وتعليم ريت، والبحري، والعربي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و4.33%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأسمنت الجوف، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 23.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7457.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8326.97 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 59.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8326.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، وميدغلف للتأمين، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وبترو رابغ، وتعليم ريت، والبحري، والعربي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و4.33%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأسمنت الجوف، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 23.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7457.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
04:05 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8326.97 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 59.38 نقطة ليقفل عند مستوى 8326.97 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.4 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 150 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 101 على تراجع.

وكانت أسهم شركات: مجموعة السريع، وأنعام القابضة، وأسمنت الجوف، وميدغلف للتأمين، ومدينة المعرفة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: كيان السعودية، وبترو رابغ، وتعليم ريت، والبحري، والعربي فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.91% و4.33%.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأسمنت الجوف، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والإنماء هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأرامكو السعودية، والإنماء، والراجحي، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعاً 23.03 نقطة ليقفل عند مستوى 7457.90 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 10 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 668 صفقة.

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