السودان.. 200 إصابة جديدة بكورونا و11 حالة وفاة

إجمالي المصابين 4346 والوفيات 195 والشفاء 749

أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا و11 وفاة خلال آخر 24 ساعة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس: "تم تسجيل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد المصابين إلى 4346، بالإضافة إلى تسجيل 11 وفاة جديدة، ليصبح عدد الوفيات الكلي 195، فيما تماثل للشفاء 161، ليرتفع عدد المتعافين إلى 749".

وأشار البيان الوزاري إلى بلوغ عداد المصابين بولاية الخرطوم وحدها 3476 شخصاً.