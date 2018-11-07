منشأة صحية بـ"عسير" تتخلص من نفاياتها الطبية بطريقة مخالفة.. ومختصون يحذرون

مصادر: هذا الإجراء يشكِّل خطرًا كبيرًا يمكن أن تنشأ عنه كوارث صحية وبيئية

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" أنه تم العثور على مخلفات ونفايات طبية في الحريضة غرب عسير، وُضعت في أكياس النفايات العادية للتخلص منها عبر عمال البلدية، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة من قِبل تلك الجهة الصحية التي قامت بذلك.

وقالت المصادر إن هذا الإجراء يشكل خطرًا كبيرًا، يمكن أن ينشأ عنه كوارث صحية وبيئية، فضلاً عن أنه مخالفة جسيمة، يعاقب عليها القانون من جراء ما يمكن أن ينتج عنه من إصابات وعدوى للعاملين في البلدية والمواطنين أيضًا.

وقال مختصون إن النفايات الطبية تشكل خطرًا كبيرًا على العاملين في الحقل الطبي، فكيف بغيرهم ممن لا يجيد التعامل معها نظرًا لمخاطرها؛ إذ يتطلب التعامل معها طرقًا خاصة، تضمن منع العدوى، وتحول دون آثارها الخطيرة على الإنسان والبيئة. مؤكدين أن لها أكياسًا خاصة، وطرقًا علمية آمنة للتخلص منها.

وأشاروا إلى أن توجيهات وزارة الصحة تقضي بإلزام الجهات الصحية، حكومية كانت أو خاصة، بإبرام عقود مع الشركات المتخصصة في التعامل مع هذه النفايات الطبية الخطرة، واعتبرت ذلك شرطًا أساسيًّا لممارسة العمل في تلك المنشآت.