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الحصيني: غداً تسجل درجات الحرارة أعلى معدلها السنوي .. موجة حر رابعة

قال: المرتفعات الغربية والجنوبية تعيش أجواءً معتدلة نهاراً وتميل للبرودة صباحاً

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن موجة حر شديدة "رابعة" يُتوقع أن تؤثر في المملكة اعتباراً من الغد؛ حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدل بها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من الأحد موجة حر شديدة "رابعة" متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تسجل "٥٠" على "الشرقية"، والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن تعيش أجواءً معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، ويُتوقع استمرار الموجة مدة أربعة أيام، وهي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح وموسم الغبرة على جازان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الحصيني: غداً تسجل درجات الحرارة أعلى معدلها السنوي .. موجة حر رابعة
سبق

أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن موجة حر شديدة "رابعة" يُتوقع أن تؤثر في المملكة اعتباراً من الغد؛ حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدل بها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من الأحد موجة حر شديدة "رابعة" متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تسجل "٥٠" على "الشرقية"، والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن تعيش أجواءً معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، ويُتوقع استمرار الموجة مدة أربعة أيام، وهي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح وموسم الغبرة على جازان.

06 يوليو 2019 - 3 ذو القعدة 1440
10:16 AM

الحصيني: غداً تسجل درجات الحرارة أعلى معدلها السنوي .. موجة حر رابعة

قال: المرتفعات الغربية والجنوبية تعيش أجواءً معتدلة نهاراً وتميل للبرودة صباحاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات، عبدالعزيز الحصيني، أن موجة حر شديدة "رابعة" يُتوقع أن تؤثر في المملكة اعتباراً من الغد؛ حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدل بها.

وقال عبر حسابه في "تويتر": من الأحد موجة حر شديدة "رابعة" متوقعة على مناطق المملكة والخليج، فبعد أن عاشت معظم المناطق درجة حرارة أقل من المعدل يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي، وأن تسجل "٥٠" على "الشرقية"، والخليج، وتتجاوز منتصف الأربعينيات على باقي المناطق.

وأضاف: عدا المرتفعات الغربية والجنوبية، فيُتوقع أن تعيش أجواءً معتدلة نهاراً ولطيفة تميل للبرودة في الصباح الباكر، ويُتوقع استمرار الموجة مدة أربعة أيام، وهي الموجة الرابعة منذ دخول فصل الصيف لهذا العام رابع أيام عيد الفطر١٤٤٠هـ، مع استمرار رياح البوارح وموسم الغبرة على جازان.

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