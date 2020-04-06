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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الوسطى والشمالية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمرتفعات
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
08:14 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على الشرقية والرياض والقصيم وحائل والمرتفعات

رياح مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الوسطى والشمالية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة، في حين يتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، والمدينة المنوّرة، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الشرقية، الرياض، القصيم، وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 16 - 36 كم/ساعة، تصل سرعتها إلى 40 كم على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 14 - 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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