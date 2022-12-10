مصادر "سبق" تكشف مسببات تعديلات أسعار التبغ: أصناف محددة وهذه تفاصيلها

أكدت أن التعديل ليس له علاقة بالضريبة المُضافة

كشفت مصادر مطلعة لـ"سبق" تفاصيل تعديل الأسعار الجديد الذي سجلته أسعار بعض أصناف التبغ في السعودية.



وقالت المصادر " تعديل الأسعار يتعلق بإحدى شركات التبغ التي تورد بعض أصناف السجائر فقط وليس كل الشركات، حيث اتجهت تلك الشركة إلى رفع سعر بعض الأصناف بقيمة تتراوح بين 1-4 ريالات ارتفاعاً وانخفاضاً".



ووفقاً للمعلومات شملت التعديلات أسعار منتجات روثمان، جولد ليف، بال مال.

منتجات روثمان انخفضت عن سعرها السابق بواقع ريالين لصنف كينغ سايز أزرق 20 ليصبح سعره الجديد 16 ريالاً، إضافة لخفض سعر صنف كينغ سايز أزرق 10 ليصبح سعره الجديد 8 ريالات.



وفيما يخص تعديلات أسعار منتجات جولد ليف فقد تم خفض صنف كينغ سايز 20 بواقع 4 ريالات حيث انخفض سعره من 16 إلى 12 ريالاً، كما انخفض صنف كينغ سايز 10 بواقع ريالين ليصبح سعره 6 ريالات، فيما ارتفع صنف جولد ليف نافي كات 20 بواقع ريالين، وصنف جولد ليف نافي كات 10 بواقع ريال ليصبح سعره 7 ريالات بدلاً من 6 ريالات.



منتجات بال مال كذلك شملتها التعديلات، حيث ارتفعت أصناف بال مال أحمر 8 ملغ 20 و أزرق 6 ملغ 20 و فضي 4 ملغ 20 وأبيض 1 ملغ 20 بواقع ريالين لتصبح أسعارها 14 ريالاً بدلاً من السعر السابق 12 ريالاً، فيما ارتفعت أسعار أصناف بال مال أزرق 6 ملغ 10 و بال مال فضي 4 ملغ 10 بواقع ريال لتصبح أسعارها 7 ريالات.



وبينت المصادر أن الأنواع الأخرى الشهيرة للتبغ لم تشهد أسعارها أي تغيير حتى الآن.



وأضافت " تغيير الأسعار الحالي على هذه الأنواع المحددة ليس له علاقة بضريبة القيمة المُضافة التي سيبدأ تطبيقها رسمياً في الأول من يناير 2018 والتي ستشمل كل أنواع التبغ بنسبة 5٪ ".

‏‫يشار إلى أنه ينتظر أن تسجل أسعار منتجات التبغ ارتفاعاً جديداً مع مطلع العام الميلادي المقبل 2018 وذلك بعد التأكيد الرسمي على خضوعها لضريبة القيمة المضافة التي يبدأ تطبيقها بتاريخ 01/01/2018.



وكان الحساب الرسمي لضريبة القيمة المضافة قد أكد في وقت سابق خضوع منتجات التبغ لضريبة القيمة المضافة مع ضريبة القيمة الانتقائية قائلاً: "بخصوص التبغ فهو خاضع للضريبة الانتقائية وأيضاً ضريبة القيمة المضافة".

وتبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها على منتجات التبغ وغيرها من المنتجات والخدمات 5 ٪ بخلاف بعض الخدمات والمنتجات التي تم إعفاؤها من الضريبة.

يُذكر أن منتجات التبغ ارتفعت أسعارها بنسبة 100 ٪ بعد خضوعها للضريبة الانتقائية منتصف شهر رمضان العام الماضي.

