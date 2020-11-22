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شاهد من الطائف.. ختام خطة "الصحة" الميدانية لكبح "كورونا" والتجاوب 94%

وقفت على الاحترازات الوقائية بالأسواق والمنشآت الحكومية.. 172 ألف مستفيد

أنهت إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف، خطتها التوعوية لفيروس كورونا، التي تتواصل منذ أسبوعين بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملات التوعية الميدانية بالمواقع العامة والمحال التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، للوقوف على تطبيق الاحترازات الوقائية وتقديم التوعية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها ١٧٢٤٢٣.

وأوضح مدير التوعية الصحية تركي دغريري، أنه تم خلال الحملات توعية وتثقيف فردي وجماعي، وتطبيق بروتوكولات الوقاية من حيث التباعد وتنظيم المواقع ذات الكثافة العالية وتدريب القائمين على نقاط الفرز والتأكد من سلامة العاملين بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والنظافة واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد وتعقيم ملاهي الأطفال والوقوف على أماكن الانتظار بالمولات والمجمعات التجارية لتحقيق عملية التباعد الاجتماعي.

وبيّن "الدغريري"، أن معدل التجاوب من المولات والمتنزهات والمحال التجارية بلغ ٩٤ %، فيما بلغ معدل تجاوب الأفراد ٨٢ %.

يُشار إلى أن الحملات شهدت مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية بفريق تطوعي بلغ عددهم ٧١ متطوعاً، وُجدوا بشكلٍ مستمر في المتنزهات العامة والحدائق والأسواق لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

الطائف إدارة التوعية الصحية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من الطائف.. ختام خطة "الصحة" الميدانية لكبح "كورونا" والتجاوب 94%
سبق

أنهت إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف، خطتها التوعوية لفيروس كورونا، التي تتواصل منذ أسبوعين بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملات التوعية الميدانية بالمواقع العامة والمحال التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، للوقوف على تطبيق الاحترازات الوقائية وتقديم التوعية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها ١٧٢٤٢٣.

وأوضح مدير التوعية الصحية تركي دغريري، أنه تم خلال الحملات توعية وتثقيف فردي وجماعي، وتطبيق بروتوكولات الوقاية من حيث التباعد وتنظيم المواقع ذات الكثافة العالية وتدريب القائمين على نقاط الفرز والتأكد من سلامة العاملين بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والنظافة واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد وتعقيم ملاهي الأطفال والوقوف على أماكن الانتظار بالمولات والمجمعات التجارية لتحقيق عملية التباعد الاجتماعي.

وبيّن "الدغريري"، أن معدل التجاوب من المولات والمتنزهات والمحال التجارية بلغ ٩٤ %، فيما بلغ معدل تجاوب الأفراد ٨٢ %.

يُشار إلى أن الحملات شهدت مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية بفريق تطوعي بلغ عددهم ٧١ متطوعاً، وُجدوا بشكلٍ مستمر في المتنزهات العامة والحدائق والأسواق لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

22 نوفمبر 2020 - 7 ربيع الآخر 1442
11:43 AM

شاهد من الطائف.. ختام خطة "الصحة" الميدانية لكبح "كورونا" والتجاوب 94%

وقفت على الاحترازات الوقائية بالأسواق والمنشآت الحكومية.. 172 ألف مستفيد

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فهد العتيبي - الطائف
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أنهت إدارة التوعية الصحية بصحة الطائف، خطتها التوعوية لفيروس كورونا، التي تتواصل منذ أسبوعين بمتابعة واهتمام مدير الشؤون الصحية بالطائف سعيد القحطاني.

واستهدفت الحملات التوعية الميدانية بالمواقع العامة والمحال التجارية والأسواق والعاملين في المنشآت الحكومية ومراجعي أقسام المستشفيات والمراكز الصحية، للوقوف على تطبيق الاحترازات الوقائية وتقديم التوعية الصحية، حيث بلغ عدد المستفيدين منها ١٧٢٤٢٣.

وأوضح مدير التوعية الصحية تركي دغريري، أنه تم خلال الحملات توعية وتثقيف فردي وجماعي، وتطبيق بروتوكولات الوقاية من حيث التباعد وتنظيم المواقع ذات الكثافة العالية وتدريب القائمين على نقاط الفرز والتأكد من سلامة العاملين بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية والنظافة واستخدام الأدوات ذات الاستعمال الواحد وتعقيم ملاهي الأطفال والوقوف على أماكن الانتظار بالمولات والمجمعات التجارية لتحقيق عملية التباعد الاجتماعي.

وبيّن "الدغريري"، أن معدل التجاوب من المولات والمتنزهات والمحال التجارية بلغ ٩٤ %، فيما بلغ معدل تجاوب الأفراد ٨٢ %.

يُشار إلى أن الحملات شهدت مشاركة إدارة المشاركة المجتمعية بفريق تطوعي بلغ عددهم ٧١ متطوعاً، وُجدوا بشكلٍ مستمر في المتنزهات العامة والحدائق والأسواق لتقديم الإرشادات الصحية وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية تطبيق الإجراءات الوقائية للحد من العدوى.

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