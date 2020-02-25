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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة و"المدني" تتفاعل محذّرةً

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي غامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمطار رعدية الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة و"المدني" تتفاعل محذّرةً
سبق

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي غامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

25 فبراير 2020 - 1 رجب 1441
09:45 AM

"الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على الباحة و"المدني" تتفاعل محذّرةً

تصحب برياح نشطة وتؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أمطار رعدية على منطقة الباحة، اليوم، تُصحب برياح نشطة سطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

وشمل التنبيه، الذي يستمر إلى الـ 6 مساءً، مدينة الباحة ومحافظتَي غامد الزناد وقلوة والمراكز التابعة.

من جهتها، جدّدت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة دعوتها إلى المواطنين والمقيمين بأهمية أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، وعدم التنزه في الأودية ومجاري السيول، داعية إلى اتباع تعليمات وإرشادات السلامة، وذلك عبر موقع الدفاع المدني على الإنترنت.

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