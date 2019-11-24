‬أكثر من 60 ألف متفرج هتفوا باسم الهلال.. حتى توج باللقب الآسيوي الثامن

أضاف البطولة رقم 63 لسجله الذهبي.. بملعب "الدرة"

شهد "كلاسيكو" قارة آسيا ، الذي جمع الهلال السعودي ونظيره بوهانج الكوري الجنوبي، حضور أكثر من 60 ألف متفرج لملعب الملك فهد الدولي "الدرة" في العاصمة السعودية الرياض، لمشاهدة نهائي دوري أبطال آسيا للأندية الأبطال لكرة القدم 2021، أمس الثلاثاء.

واحتفلت الجماهير السعودية مع فريقها الهلال "كبير آسيا" بتحقيق اللقب الآسيوي الثامن "الرابع في مسماه الجديد"، بعد أن كسب بوهانج الكوري الجنوبي بهدفي ناصر الدوسري والمالي موسي ماريغا.

وبقيت الجماهير متواجدة في الملعب حتى وقت متأخر من مساء الأمس؛ حيث احتفلت بطريقتها الخاصة مع اللاعبين الذين طافوا الملعب من خلال حافلة خاصة جهزت لهذه المناسبة.

وتحتفي الجماهير الهلالية بفريقها المتوج باللقب الآسيوي الثامن، مساء اليوم الأربعاء، من خلال الحفل الخاص الذي يقام بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه في "البوليفارد بلس"، المتزامن مع فعاليات "موسم الرياض 2021"، الذي سينقل أيضاً عبر عدة قنوات تلفزيونية.