"الصامل" يثمن جهود الملك سلمان وولي عهده في خدمة الإسلام ونشر الوسطية

في كلمة ألقاها خلال حفل الاستقبال الذي أقامه سفير المملكة لدى عُمان

ثمن وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، عبدالله بن محمد الصامل، الجهود الكبيرة التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان - يحفظهما الله - في خدمة الإسلام والمسلمين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال ودعم كل ما يحقق الوحدة والاجتماع لعموم المسلمين بالعالم عامة، ولدول مجلس التعاون الخليجي خاصة.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها "الصامل" في حفل الاستقبال، الذي أقامه سفير خادم الحرمين الشريفين في سلطنة عمان الشقيقة، عيد بن محمد الثقفي، لرئيس وفد المملكة المشارك في الاجتماع الرابع لمساعدي الوزراء للشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس الخليج العربي، فضيلة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للشؤون الإسلامية، عبدالله بن محمد الصامل، بحضور الملحق العسكري والملحق الثقافي وأعضاء السفارة.

وأوضح "الصامل" أن المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تواصل تقديم جهود كبيرة لخدمة الإسلام والمسلمين، من خلال المشاركة في المؤتمرات والندوات والملتقيات الإسلامية التي من خلالها تسعى إلى نشر مبادئ الوسطية والاعتدال، وتعزز قيم التسامح والتعايش مع الأديان، ومحاربة الغلو والتطرف والإرهاب.



ونقل "الصامل" لمنسوبي سفارة المملكة في عُمان، تحيات وسلام الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يؤكد دائماً على أهمية التعاون والتعاضد بين منسوبي وزارة الشؤون الإسلامية وكافة العاملين في قطاعات الدولة المختلفة بالداخل والخارج، من أجل تحقيق رسالة المملكة السامية في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، ونبذ كل أشكال التطرف والغلو والإرهاب، اتساقاً مع توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة.

وفي ختام كلمته، نوه وكيل وزارة الشؤون الإسلامية، بما تقوم به السفارة من أعمال جليلة وما تقدمه من خدمات للمواطنين الذين يزورون عمان، من تسهيلات وتوفير كافة الاحتياجات خلال إقامتهم بعمان، مزجياً شكره لهم على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وحسن الترتيب مع الأجهزة ذات العلاقة؛ لإنجاح مشاركة المملكة في أعمال اجتماع مساعدي الوزراء في مجلس التعاون الخليجي للشؤون الإسلامية.

من جانبه، نوه سفير المملكة في عُمان، عيد بن محمد الثقفي، بالجهود التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في خدمة الإسلام والمسلمين، والمساهمة الفاعلة في بيان سماحته ووسطيته والإسهام في بناء ودعم الشراكات مع كافة الوزارات المعنية بالعمل الإسلام بدول العالم؛ لتحقيق رسالة المملكة الريادية في خدمة الإسلام.

وفي ختام الحفل تناول الجميع طعام العشاء على مأدبة السفير "الثقفي"، كما التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.