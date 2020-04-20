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مدن "الشرقية" تسجل 185 إصابة بـ"كورونا" اليوم.. هنا التفاصيل

الدمام في المقدمة بـ78 ثم الجبيل 39 فالهفوف 63

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 185 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت مدينة الدمام 78، الجبيل 39، الهفوف 63، الخبر 5.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10.848 إصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، حول مستجدات فيروس "كورونا" بالمملكة.

وأشار "العبدالعالي" إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من "كورونا" إلى 1490 حالة في المملكة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 103 وفيات، مشدداً على أهمية الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وقال: إن 874 حالة مصابة بفيروس "كورونا" اكتُشفت خلال المسح النشط، مشيراً إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد لغير سعوديين.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدن "الشرقية" تسجل 185 إصابة بـ"كورونا" اليوم.. هنا التفاصيل
سبق

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 185 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت مدينة الدمام 78، الجبيل 39، الهفوف 63، الخبر 5.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10.848 إصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، حول مستجدات فيروس "كورونا" بالمملكة.

وأشار "العبدالعالي" إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من "كورونا" إلى 1490 حالة في المملكة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 103 وفيات، مشدداً على أهمية الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وقال: إن 874 حالة مصابة بفيروس "كورونا" اكتُشفت خلال المسح النشط، مشيراً إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد لغير سعوديين.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
04:38 PM
اخر تعديل
20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
07:17 PM

مدن "الشرقية" تسجل 185 إصابة بـ"كورونا" اليوم.. هنا التفاصيل

الدمام في المقدمة بـ78 ثم الجبيل 39 فالهفوف 63

A A A
حامد العلي - الدمام
7
7,042

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 185 حالة مصابة بفيروس "كورونا"، حيث سجلت مدينة الدمام 78، الجبيل 39، الهفوف 63، الخبر 5.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، اليوم الاثنين، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" إلى 1122 حالة، تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 10.848 إصابة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمتحدث باسم الوزارة محمد العبدالعالي، حول مستجدات فيروس "كورونا" بالمملكة.

وأشار "العبدالعالي" إلى ارتفاع عدد حالات التعافي من "كورونا" إلى 1490 حالة في المملكة، فيما تم تسجيل 6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 103 وفيات، مشدداً على أهمية الإبقاء على الإجراءات الاحترازية.

وقال: إن 874 حالة مصابة بفيروس "كورونا" اكتُشفت خلال المسح النشط، مشيراً إلى أن 73% من إجمالي الإصابات بالفيروس المستجد لغير سعوديين.

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