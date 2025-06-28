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"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة".. 12 يومًا ليشاهد العالم حقيقتها في قمة الـ20

"محمد بن سلمان" يخطف الأنظار وحضور طاغ في أوساكا

"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات، مهما كانت الظروف والتحديات. لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة.

لم يمض 12 يومًا منذ أن تحدّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلك العبارات، حتى شاهد العالم اليوم موقع السعودية في الصدارة في قمة العشرين.

فقد اتسمت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا غرب اليابان؛ بحضور طاغ كان محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، فمنذ دخوله لمقر القمة خطف الأمير محمد بن سلمان الأنظار، بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في نادي الكبار كضامن أساسي للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

التقطت عدسات المصورين، قبيل انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، لحظات خاطفة من محادثة جانبية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فأثناء توافد رؤساء الدول وقادة الوفود المشاركة لالتقاط الصورة التذكارية، صافح الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان، مجريًا معه حديثًا سريعًا قبل انطلاق القمة.

كما وثقت وسائل الإعلام العالمية الحديث الودّي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة".. 12 يومًا ليشاهد العالم حقيقتها في قمة الـ20
سبق

"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات، مهما كانت الظروف والتحديات. لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة.

لم يمض 12 يومًا منذ أن تحدّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلك العبارات، حتى شاهد العالم اليوم موقع السعودية في الصدارة في قمة العشرين.

فقد اتسمت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا غرب اليابان؛ بحضور طاغ كان محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، فمنذ دخوله لمقر القمة خطف الأمير محمد بن سلمان الأنظار، بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في نادي الكبار كضامن أساسي للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

التقطت عدسات المصورين، قبيل انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، لحظات خاطفة من محادثة جانبية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فأثناء توافد رؤساء الدول وقادة الوفود المشاركة لالتقاط الصورة التذكارية، صافح الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان، مجريًا معه حديثًا سريعًا قبل انطلاق القمة.

كما وثقت وسائل الإعلام العالمية الحديث الودّي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

28 يونيو 2019 - 25 شوّال 1440
09:39 AM

"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة".. 12 يومًا ليشاهد العالم حقيقتها في قمة الـ20

"محمد بن سلمان" يخطف الأنظار وحضور طاغ في أوساكا

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عبدالله البارقي - الرياض
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1,239

"لا يليق أن يكون هذا البلد العظيم إلا في موقع الصدارة في كل المجالات، مهما كانت الظروف والتحديات. لن يهدأ لنا بال حتى نحقق هذا الهدف لوطننا أولاً ثم لأشقائنا في المنطقة.

لم يمض 12 يومًا منذ أن تحدّث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بتلك العبارات، حتى شاهد العالم اليوم موقع السعودية في الصدارة في قمة العشرين.

فقد اتسمت مشاركة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الجمعة، في قمة العشرين المنعقدة في مدينة أوساكا غرب اليابان؛ بحضور طاغ كان محط أنظار وسائل الإعلام العالمية، فمنذ دخوله لمقر القمة خطف الأمير محمد بن سلمان الأنظار، بما يؤكد مكانة المملكة العربية السعودية في نادي الكبار كضامن أساسي للاستقرار والازدهار في الشرق الأوسط.

التقطت عدسات المصورين، قبيل انطلاق قمة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية، لحظات خاطفة من محادثة جانبية بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأميركي دونالد ترمب.

فأثناء توافد رؤساء الدول وقادة الوفود المشاركة لالتقاط الصورة التذكارية، صافح الرئيس الأميركي الأمير محمد بن سلمان، مجريًا معه حديثًا سريعًا قبل انطلاق القمة.

كما وثقت وسائل الإعلام العالمية الحديث الودّي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العشرين.

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