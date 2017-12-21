النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11261 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال لـ142 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 90.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11261.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وباعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.64%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والإنماء، والمنجم، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والمنجم، والمراكز، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 220.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27156.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 116 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11261 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 90.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11261.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وباعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.64%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والإنماء، والمنجم، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والمنجم، والمراكز، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 220.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27156.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 116 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
04:15 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعًا عند 11261 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال لـ142 مليون سهم

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
343

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، مرتفعًا 90.80 نقطة ليقفل عند مستوى 11261.28 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 5.5 مليار ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 142 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 146 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 53 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: المراكز، وأسترا الصناعية، وساسكو، وريدان، والصناعات الكهربائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: عذيب للاتصالات، وباعظيم، والأهلي للتكافل، والمنجم، وأميانتيت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.09% و 3.64%.

وكانت أسهم شركات: دار الأركان، والمراكز، والإنماء، والمنجم، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات: الراجحي، والمنجم، والمراكز، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضًا 220.89 نقطة ليقفل عند مستوى 27156.16 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 116 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 830 ألف سهم تقاسمتها 4563 صفقة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,757
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,906
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,536
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,450

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة