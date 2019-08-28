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أمطار جازان تتواصل للمساء .. تنبيه متقدم و"المدني" تدعو إلى الحذر

متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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أمطار جازان تتواصل للمساء .. تنبيه متقدم و"المدني" تدعو إلى الحذر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
10:48 AM

أمطار جازان تتواصل للمساء .. تنبيه متقدم و"المدني" تدعو إلى الحذر

متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، تصحب بنشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية، تشمل: مدينة جيزان ومحافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير بني مالك، والدرب، والعارضة، وبيش، وصامطة، وصبيا، وفيفا، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

من جهتها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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