رفع المهندس فواز الغامدي، الشكر والامتنان لقيادة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ثقتهم وتعيينه مديرًا عامًا للأكاديمية السعودية للمياه. ودعا الله أن يعينه على الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه, وأن يكون عند حسن ظن الجميع في تحقيق تطلعات القيادة والوطن, وأن يُسهم في استمرارية شموخ قطاع المياه في المملكة عالميًا. يُذكر أن المهندس فواز خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحاصل على شهادة الماجستير في التدريب من أستراليا، ويكمل حاليًا السنة الأخيرة من دراسة الدكتوراه في تطوير الجدارات للفنيين. كما تقلد عددًا من المناصب في المؤسسة وخارجها، وعمل بكل من شركة سابك واكوباور ونوماك، وأخيرًا المدير التنفيذي لأكاديمية الطاقة التابعة لشركة أرامكو السعودية.

"الغامدي" مديرًا عامًا للأكاديمية السعودية للمياه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-09 رفع المهندس فواز الغامدي، الشكر والامتنان لقيادة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ثقتهم وتعيينه مديرًا عامًا للأكاديمية السعودية للمياه.



ودعا الله أن يعينه على الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه, وأن يكون عند حسن ظن الجميع في تحقيق تطلعات القيادة والوطن, وأن يُسهم في استمرارية شموخ قطاع المياه في المملكة عالميًا.



يُذكر أن المهندس فواز خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحاصل على شهادة الماجستير في التدريب من أستراليا، ويكمل حاليًا السنة الأخيرة من دراسة الدكتوراه في تطوير الجدارات للفنيين.



كما تقلد عددًا من المناصب في المؤسسة وخارجها، وعمل بكل من شركة سابك واكوباور ونوماك، وأخيرًا المدير التنفيذي لأكاديمية الطاقة التابعة لشركة أرامكو السعودية.

09 مايو 2021 - 27 رمضان 1442 01:31 AM

"الغامدي" مديرًا عامًا للأكاديمية السعودية للمياه





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رفع المهندس فواز الغامدي، الشكر والامتنان لقيادة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة على ثقتهم وتعيينه مديرًا عامًا للأكاديمية السعودية للمياه.



ودعا الله أن يعينه على الأمانة والمسؤولية الموكلة إليه, وأن يكون عند حسن ظن الجميع في تحقيق تطلعات القيادة والوطن, وأن يُسهم في استمرارية شموخ قطاع المياه في المملكة عالميًا.



يُذكر أن المهندس فواز خريج جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وحاصل على شهادة الماجستير في التدريب من أستراليا، ويكمل حاليًا السنة الأخيرة من دراسة الدكتوراه في تطوير الجدارات للفنيين.



كما تقلد عددًا من المناصب في المؤسسة وخارجها، وعمل بكل من شركة سابك واكوباور ونوماك، وأخيرًا المدير التنفيذي لأكاديمية الطاقة التابعة لشركة أرامكو السعودية.