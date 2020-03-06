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"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط

توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط
سبق

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

06 مارس 2020 - 11 رجب 1441
11:44 PM

"الصحة" تنفي المتداول عن تسجيل حالات جديدة.. وتؤكد: المسجَّل 5 حالات فقط

توعَّدت مصادر الشائعات بالملاحقة القانونية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
9,584

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة أن ما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس ‫كورونا الجديد غير صحيح.

وقال: فحص حالات الاشتباه مستمر، ونعلن النتائج بشكل رسمي، ولم تُسجَّل حالات إضافية على الحالات الخمس المعلَنَة سابقًا، وسيتم تتبُّع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.

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