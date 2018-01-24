شيخ الأزهر يزور جناح جامعة الأمير محمد بن فهد بمعرض القاهرة للكتاب

أشاد بإنجازات الجامعة بحضور السفير "نقلي"

تشارك جامعة الأمير محمد بن فهد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 ضمن الجناح الخاص بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويعد جناح المملكة الأكبر من بين أجنحة المعرض المشاركة من مختلف دول العالم، وتستمر المشاركة والتي بدأت يوم الثلاثاء الماضي ٢٢ يناير وحتى ٥ فبراير القادم.



وشهد جناح الجامعة زيارة عدد من الشخصيات الثقافية والعلمية، من بينهم فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب؛ حيث أشاد فضيلته بإنجازات الجامعة المختلفة ودورها في إثراء وتنمية مجالات المعرفة المختلفة، وأثنى على مشاركة الجامعة في هذا المحفل العالمي الثقافي الهام.



كما زار سفير خادم الحرمين الشريفين بجمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، جناح الجامعة؛ حيث استمع إلى شرح عن جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي ومجالات المعرفة المختلفة التي تقدمها الجامعة.



واستعرضت الجامعة لزوارها عددًا من إنجازاتها العلمية وأحدث مؤلفات أعضاء هيئة التدريس ومنسوبي الجامعة، والبالغ عددها أكثر من 50 إصداراً، إضافة إلى برامج الجامعة الأكاديمية وبرامجها المختلفة.



كما اشتملت مشاركة الجامعة في هذا المعرض، على عرض تجربة إنشاء الجامعة، وأهدافها العامة، كما تم استعراض شراكتها الاستراتيجية مع العديد من الجهات الأكاديمية المختلفة.



وقدم نائب مدير الجامعة الدكتور عادل بن أحمد الصالح، شكره الجزيل لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب على زيارته لجناح الجامعة، مشيداً بدور فضيلته في الاهتمام بالجهات العلمية والتعليمية. كما قدم شكره لسعادة السفير الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي على هذه الزيارة.



وبيّن الدكتور الصالح أن الجامعة استطاعت أن تنقل تجربتها المتميزة لزوار المعرض من خلال استعراض أساليب التعلم المتبعة بالجامعة، بالإضافة إلى استعراض دورها في إعداد طلابها في مختلف مجالات المعرفة الإنسانية وتطبيقاتها من خلال إعداد الطلاب ليلعب دوراً رائداً وقياديّاً في المجتمع.



وأوضح أن أهمية مشاركة الجامعة في هذا المعرض تأتي في إطار استثمار الجامعة المعرفي للتعريف بجهودها وجهود أعضاء هيئة التدريس في مجالات التأليف، إضافة إلى جهود الجامعة في مجالات البحث العلمي. كما نحرص على إبراز جهود الجامعة وما حققته منذ تأسيسها عام 2006م وحتى اليوم، بالإضافة إلى استعراض اتفاقياتها وشراكاتها الدولية المتعددة مع العديد من الجهات الأكاديمية والعلمية العالمية.