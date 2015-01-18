أعلن الجيش اليمني، أن ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب، وعلى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن خسائر كبيرة تلقتها المليشيات الحوثية بعد ضربات ألوية اليمن السعيد.
الجيش اليمني: ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب
مؤكداً أنها ألحقت بالمتمردين خسائر كبيرة
أعلن الجيش اليمني، أن ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب، وعلى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن خسائر كبيرة تلقتها المليشيات الحوثية بعد ضربات ألوية اليمن السعيد.
أعلن الجيش اليمني، أن ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب، وعلى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب.
الجيش اليمني: ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب
مؤكداً أنها ألحقت بالمتمردين خسائر كبيرة
أعلن الجيش اليمني، أن ضربات ألوية اليمن السعيد تستهدف تجمعات الحوثيين غرب وجنوب مأرب، وعلى امتداد مسرح العمليات القتالية في مأرب.
وأكد الجيش اليمني أن خسائر كبيرة تلقتها المليشيات الحوثية بعد ضربات ألوية اليمن السعيد.